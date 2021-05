PSPV i Compromís celebren la gran marxa a Madrid pel "irrenunciable" Tajo-Segura

Davant el Ministeri per a la Transició Ecològica, regants, agricultors i representants de partits de l'oposició van exigir al Govern que no modifique els cabals ecològics del Tajo ni reduïsca de 38 a 27 hectòmetres cúbics l'aigua trasvasable quan els embassaments de capçalera estiguen en situació de nivell 2.

Per al portaveu de Recursos Hídrics del PSPV, Manuel Pineda, va ser una marxa històrica i una mostra de "l'unitat que hi ha per l'aigua a la Comunitat Valenciana", on governa el seu partit al costat de Compromís i Unides Podem.

Per tant, al seu juí, el Govern d'Espanya té la "responsabilitat" de previndre i disminuir el risc d'escassetat de recursos hídrics, "i per a açò són necessàries inversions".

Aquest diputat per Alacant ha apostat així pel consens com a via per a donar resposta a les reivindicacions dels agricultors i de la Vega Baixa, a partir d'una taula de diàleg on abordar les "alternatives" per a mantindre el desenvolupament soci-econòmic en aquesta comarca.

"L'aposta dels socialistes i del Consell de Ximo Puig és estar sempre amb l'aigua per sempre, defenent la depuració i lluny de guerres de l'aigua. Els socialistes hem dit una i mil vegades que el transvasament és irrenunciable i ho direm les vegades que facen falta i on faça falta com hem fet fins ara", ha aprofundit.

Per la seua banda, com a portaveu adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas ha valorat molt positivament la manifestació perquè "va demostrar qual és la preocupació real no només de l'agricultura valenciana, també del govern del Botànic" a favor del transvasament".

"Ha quedat clar que és irrenunciable", ha recalcat, per a enlletgir a la ministra Teresa Ribera que no atenguera als agricultors i regants per a "escoltar de primera mà les seues reivindicacions i les raones que els porten a Madrid, tan preocupats pel futur d'una agricultura que passa totalment per tindre l'aigua que necessiten per a mantindre els camps".

Aquest dimarts, la comissió d'Aigua del parlament valencià ha aprovat una proposició no de llei (PNL) del PSPV per a instar el Govern a "enfortir i donar estabilitat al Tajo-Segura de forma definitiva".

Aquesta iniciativa, aprovada amb el suport de Compromís i oposició (PP, Cs i Vox) i l'abstenció d'UP, reclama que es mantinguen les assignacions vigents, tant per a proveïment urbà com per a regadiu, i l'aprovació del pla hidrològic de la conca del Tajo.

També demana que qualsevol canvi de l'actual escenari del transvasament siga consensuat amb les comunitats autònomes i els agricultors, que s'augmente la seguretat i estabilitat en l'aportació hídrica dels territoris de la demarcació del Segura i que es reduïsca la seua exposició i vulnerabilitat al canvi climàtic, a més d'impulsar les actuacions tècniques i legislatives per a reduir les tarifes de les aigües dessalades.