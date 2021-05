Puig reclama avançar en la recuperació de la memòria democràtica per a "no repetir errors del passat"

Així s'ha pronunciat Puig aquest dimarts a Alacant després de participar en l'ofrena floral a les víctimes del bombardeig del Mercat Central en 1938, del que es compleix el 83 aniversari. En el succés van morir prop de 300 persones i quasi 200 van resultar ferides a causa de les bombes de l'aviació feixista.

Així, el cap del Consell ha assenyalat que aquest episodi és "el pitjor retrat d'una guerra absolutament criminal, propiciada per un colp d'estat": "Va ser un acte inhumà que no va tindre la transcendència exterior que es mereixen les víctimes".

A l'acte simbòlic celebrat en la capital han acudit també l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, la subdelegada del Govern, Araceli Poblador, així com representants de la corporació municipal de la plataforma per a la recuperació de la memòria històrica a Alacant.

També s'han sumat les conselleres de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, i d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual.

En l'esdeveniment, el president ha assenyalat la "importància" d'eixe "retrobament amb el passat" com a "única manera d'avançar cap al futur i superar els vells fantasmes que, de tant en tant, tornen a aparéixer".

Així mateix, ha sostingut que encara que passen els anys "hem de ser conscients del que va significar aquest episodi de la Guerra Civil, perquè la desmemoria solament condueix a poder repetir els errors del passat", per la qual cosa ha destacat la "importància" de desenvolupar la Llei de Memòria Democràtica.

"Va ser un acte d'una indignitat terrible, que no va tindre la transcendència exterior que es mereixen les víctimes; aquest va ser un episodi que el franquisme va voler tapar i esborrar, per la qual cosa no podem permetre que s'esborre el record d'aquelles persones dignes que van ser assassinades en 1938", ha assenyalat Puig.

Igualment, preguntat per la polarització de la política i si Espanya és una "societat madura", Puig ha respost que "per descomptat" i que la convivència democràtica és un procés "permanent que no compta amb una meta", així com ha assenyalat que la situació actual no és la mateixa que la dels anys 30 en el país.

"La societat espanyola ha avançat molt en aquests 40 anys, però existeixen deutes pendents amb la memòria històrica", i saldar-les contribueix a la "consolidació d'una convivència de veres, que ens unisca", ha dit Puig, qui ha advertit que donar "pàbul a l'odi" suposa obrir "un camí perillós".

ABSÈNCIA DE VOX

Referent a l'absència de Vox en l'acte que s'ha celebrat aquest dimarts a Alacant, Puig ha assegurat que no li agrada que l'extrema dreta "estiga present entre nosaltres" perquè "no ajuda la convivència".

"Hui és un dia d'unió de la democràcia enfront de la barbàrie; qui se situe en l'espai de la barbàrie és la seua responsabilitat", ha declarat el president, qui ha recalcat la importància del "respecte als altres".

"La convivència és un element superior, quan es fractura és quan es té consciència de l'important que és, no hi ha gens més important des del respecte a les llibertats de cadascun", ha conclòs.

BARCALA: "NO OBLIDAR PERÒ SENSE VIURE ANCORATS EN EL PASSAT"

Per la seua banda, l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, ha destacat, en declaracions als mitjans, que aquest acte serveix per a recordar a unes víctimes que la ciutat "mai oblida": "Som una ciutat que mai oblida a les seues víctimes de la Guerra Civil, les que van perir després del conflicte i les que han mort ara en la pandèmia".

Així mateix, ha assenyalat referent a la polarització de la política que Espanya va fer una transició per a demostrar que era una societat "madura" que va saber "cicatritzar" les ferides. No obstant açò, ha criticat el discurs "sectari" dels "populismes" que "només expliquen el passat i s'obliden del futur".

"No és bo viure amb ferides; No oblidar, però tampoc hem de viure ancorats en el passat, hui recordem als avis i besavis però treballem per als néts", ha conclòs l'alcalde.