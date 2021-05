Mor Josep Almudéver, l'últim brigadista internacional

L'últim brigadista internacional, natural de Marsella però amb residència a Alcàsser, es va allistar voluntàriament a l'exèrcit republicà quan encara no havia complit els 17 anys -li faltaven dos setmanes- i va eixir de València amb la columna Pablo Iglesias per a prendre part de la 129 Brigada Internacional.

Fa dos anys va rebre un homenatge de la Generalitat Valenciana "per ser exemple de la memòria viva d'una història que cal recordar per a poder avançar en una democràcia més plena i justa", va asseverar la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo.

"Josep Almudéver va ser una de les persones que va lluitar perquè aquest país tornara a tindre drets democràtics i llibertats, les que tenim ara. Representa la memòria viva d'eixa història que cal recordar i tindre molt present precisament per a poder avançar en una democràcia més plena i més justa", va agregar Pérez Garijo.

En aquest acte d'homenatge, el propi Almudéver va comentar que preferia no parlar de Guerra Civil perquè, en la seua opinió, no va ser un conflicte armat entre espanyols sinó "internacional", una guerra amb presència de molts països en la qual "estava tothom".

Així, l'excombatent va destacar que en aquesta contesa van participar tropes nazis vingudes d'Alemanya i feixistes italianes per a recolzar al bàndol franquista. "Com és possible dir que açò era una guerra civil?", es va preguntar, al mateix temps que va indicar: "Mai en la vida".

"La mentida més gran és que allò va ser una guerra civil", va agregar Almudéver, que va assenyalar que la lluita com a milicià "representa la voluntat del poble treballador espanyol". Considerava que quan va combatre "calia defendre açò dels feixistes".

El brigadista va recordar, així mateix, com el Govern francés no va entregar les armes comprades pel Govern republicà, emparant-se en què no li'l va permetre el Comité de No-Intervenció, atenent al passatge que relata en el seu llibre 'El Pacto de no Intervención. Pobre República. Memorias del miliciano y brigadista internacional José Almudéver Mateu'.