Aina se queda fuera de 'The Dancer', pero con un regalo de Lola Índigo: "Quiero que protagonices mi próximo videoclip"

Cuando llegó a The Dancer, Aina lo hizo distinguiéndose por su actitud, por su devoción por Lola Índigo y por el tierno alegato que hizo entre lágrimas su hermano pequeño. Sin embargo, a la niña le ha tocado despedirse del concurso este lunes, cuando se ha emitido la primera semifinal del formato.

Ocurrió después de que los tres menos votados de la primera semifinal ocuparan la sala de los concursantes, en la que algunos pasaron casi todo el programa, un método de selección que ya se vio en Idol Kids (Telecinco), formato con el que The Dancer comparte productora, Freemantle.

Al final de la gala, los concursantes menos votados fueron Jose I Duna (54,6%) y Aina (63,0%), del equipo de Lola Índigo, y Charly Brown (61,6%), del equipo de Rafa Méndez. Al ser los menos votados, Jose I Duna fueron los primeros eliminados de la noche, aunque no se fueron con las manos vacías.

Después, al capitán Miguel Ángel Muñoz lo pusieron en una tesitura nada envidiable, pues tuvo que escoger al segundo concursante eliminado. Las dos opciones fueron Aina y Charly Brown, y el bailarín se decantó por salvar a este último.

Aina, expulsada en la primera semifinal de #TheDancer8 💔 @lolaindigomusic pierde a otra bailarina de su equipo pic.twitter.com/1Bvq5QGvzR — The Dancer (@TheDancerTVE) May 24, 2021

"No se me dan bien los programas de la tele. Me han echado la primera de muchos sitios"

Entonces, la pequeña Aina, pese a intentar mantener el tipo como pudo, comenzó a llorar. Lola Índigo decidió endulzarle el momento dándole la mejor de las noticias: Aina protagonizará su próximo videoclip.

"Las oportunidades están en la calle. A mí no se me dan bien los programas de la tele. A mí me han echado la primera de muchos sitios... esto no es más que un concurso. Y como las oportunidades están en la calle, yo quiero que tú seas la protagonista de mi próximo videoclip", dijo emocionada Mimi Doblas.

¡AINA va a ser la protagonista del próximo videoclip de @lolaindigomusic! ¡GRANDE! 👏👏 #TheDancer8 pic.twitter.com/O77WGMK8Fq — The Dancer (@TheDancerTVE) May 24, 2021

La bailarina también decidió darle una oportunidad a los otros expulsados de su equipo, Jose I Duna: "Brilláis por lo que sois, porque sois súper especiales y porque no dejáis de trabajar. Yo creo en vosotros y esto no es el final, sois muy pequeños y tenéis que seguir estudiando. Como quiero que sigáis estudiando yo os voy a dar una beca a los dos y os voy a traer a Madrid para que estéis unos días tomando clase", concluyó la extriunfita.