"Humillación", "injusticia" o "venganza por el brexit": la reacción de la prensa de Reino Unido a su cero en Eurovisión

Si la actuación de España en el certamen de Eurovisión 2021 fue decepcionante, más lo fue aún la de otro de los 'seis grandes' del certamen, uno de los países clásicos del concurso: Reino Unido.

La canción interpretada por James Newman, Embers, se llevó cero puntos de los jurados profesionales de cada país, y recibió otro rotundo rosco del televoto de los fans de toda Europa. Quedó, claro está, en último lugar.

Como no podía ser de otra forma, en un país tan eurovisivo como Gran Bretaña, el paupérrimo resultado de su delegación se ha recibido con estupor. La prensa británica no ha ahorrado en calificativos.

Cabeceras como el Mirror, The Sun o el Daily Mail hablan de "humillación". Este último rotativo ha querido establecer una relación entre el último puesto de Newman con la entrada en vigor del 'brexit' este mismo año, y lo han interpretado como una venganza de los eurofans.

El popular presentador Graham Norton, encargado de conducir la emisión del festival para la televisión de Reino Unido, salió en defensa de James Newman y mostró su descontento

"No es justo. No es ni mucho menos la peor canción en el concurso", dijo Graham Norton, que calificó de "decepcionante" la actuación. "Decepcionante es decirlo suavemente. Estoy tratando de darle un giro positivo. Pero realmente no sirve de nada. Lo siento mucho por James", añadió.