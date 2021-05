RABACHT aboga por que la oferta hotelera de Toledo sea "lógica" y "no colapse lo que queda de vida en el Casco"

De este modo se ha pronunciado el director de la RABACHT después de que el equipo de Gobierno haya abierto periodo de información pública de un Plan Especial de Reforma Interior (PERIM) que atiende la petición de una empresa que pretende construir un macrohotel que, sumando 11 parcelas, ocuparía más de 2.100 metros cuadrados en el entorno de la calle de la Plata.

"Esos estudios los tiene que hacer el Ayuntamiento para ver qué capacidad tiene la ciudad de asumir propuestas hoteleras sobre edificios residenciales que ahora no tienen esa función de albergar vecinos porque son zonas deprimidas o abandonadas. Una intervención como la que se plantea puede servir para recuperar sectores que de otra manera lo tendrían muy complicado pero, insisto, esto tiene que hacerse siempre en relación con la conservación del vecindario de la ciudad", ha expresado.

"No podemos ir a una ciudad de fin de semana, de parque temático, en el que no haya vida, en el que todo sea un escenario. En este sentido Toledo, tiene que seguir siendo una ciudad que ofrezca al turismo experiencias, vivir el patrimonio, y para que esté vivo necesita vida alrededor de él, que tenga vecinos", ha insistido.

No obstante, Carrobles ha asegurado que la RABACHT no busca anular la posibilidad de hacer hoteles en la zona antigua de la ciudad, pero sí reclama estudios que permitan que esa oferta sea "lógica" y guarde un equilibrio para que "todos salgamos ganando", pues ha alertado de los peligros de apostar todo al turismo, "una carta que ha mostrado sus debilidades", y no dar peso al habitante del Casco, uno de los problemas claves que tiene ahora mismo esta zona de la ciudad.

Tras señalar que es el Plan Especial del Casco Histórico, que ha permitido conservar bien la ciudad, el que marca los volúmenes y las posibilidades de las alturas en cada zona, Carrobles, ante la posibilidad de que dicho proyecto hotelero implique la edificación de un aparcamiento subterráneo, ha alertado de que la zona donde se ubicaría es una de las más importantes arqueológicamente de época romana. "Sabemos por los hallazgos que se han producido en zonas cercanas que es uno de los principales complejos del siglo I y todo eso, es evidente, va a salir en una obra de estas características".

"Esto forma parte de lo normal en una ciudad como Toledo donde los propietarios tienen sus derechos pero la sociedad, de alguna manera, hace valer los suyos a la hora de conservar un Casco Histórico tan excepcional como es este", ha defendido el director de la RABACHT, que ha pedido "tener cuidado porque determinadas especificaciones, determinadas , lo que consiguen es no facilitar que vuelva la vida al Casco".

Pese a reiterar que está bien que Toledo atraiga estas propuestas, porque demuestra que la ciudad mantiene el pulso, su imagen de marca y su capacidad de atracción, ha vuelto a puntualizar que hay cosas "a respetar", pues entiende que las infraestructuras hoteleras limitan la capacidad residencial del Casco. "Este es un elemento que debe ser clave y parece que nadie lo defiende en la misma medida que lo hacen determinadas empresas con estas propuestas de hoteles".

En este sentido, y después de avisar de que el auge de apartamentos turísticos, "más importante que el de los hoteles aunque queda diluido", está generando un retirada de determinados inmuebles del mercado y la subida evidente de precios, Carrobles ha señalado que es el Ayuntamiento quien debe tomar la iniciativa, con la colaboración de otras figuras como el Consorcio, "en el que están todas las administraciones", la Empresa Municipal de la Vivienda y otras instituciones públicas participadas por la Junta de Comunidades, y presentar una oferta de vivienda razonable en el Casco Histórico, "promovida por quien tenga que promoverla".

"Hay agentes suficientes para que se fijen en el Casco y dado que hay esa demanda -de vivienda-, que las administraciones hagan un esfuerzo por dar salida a esas peticiones, porque es fundamental para el mantenimiento de una ciudad como Toledo", ha concluido.