Oliva comença a acomiadar-se del seu poeta: "Brines s'ha anat, però està amb nosaltres"

Francisco Brines era fill predilecte d'Oliva i com a tal serà homenatjat aquest dissabte, quan la seua capella ardent s'instal·larà en l'Ajuntament de la ciutat perquè tots els que ho desitgen puguen donar-li l'últim adéu. Un dia després, el diumenge, el Palau de la Generalitat acollirà una segona capella ardent a València, on serà enterrat.

Brines sempre va ser una persona "molt volguda" en el seu municipi i l'orgull havia augmentat encara més des de la concessió del Premi Cervantes, màxim guardó de les lletres hispàniques. En conéixer-se la consecució de la distinció i la seua entrega a Oliva de mans dels Reis, els comerciants de la localitat van engegar una iniciativa en la qual van omplir els aparadors dels comerços locals amb els seus versos i amb missatges d'agraïment. Ara aquests serveixen de tribut pòstum a l'autor.

La presidenta de l'Associació de comerciants d'Oliva, Rosa Llopis, s'ha mostrat feliç que els aparadors de les seues tendes estiguen "engalanats" amb les paraula de Brines, "un home que ha estat lúcid fins a l'últim moment". "Va ser un privilegi estar amb ell, escoltar les seues paraules i tindre el seu somriure. Qualsevol persona que li escoltara, encara que només fóra un dia, sempre ho portarà en el seu cor", ha manifestat en declaracions a Europa Press Televisió.

Altres veïnes de la localitat costanera valenciana recorden la proximitat del poeta i l'amor que sentia cap a Elca, el paratge on va viure fins al final dels seus dies. "Deixa un llegat impressionant, jo solament vull dir-li gràcies pel que ha fet per tots", exclama una ciutadana.

Una de les persones més pròximes al poeta en els últims anys, la directora de la Fundació Francisco Brines, Àngels Gregori, recorda amb emoció la recent entrega del Cervantes de mans dels monarques, "l'últim dia" en el qual Brines va estar bé, ja que després tot es va anar complicant fins al desenllaç d'ahir.

"Ho va gaudir moltíssim, envoltat de gent a la qual ell volia", rememora Gregori, que recalca que Brines va mantindre la seua "vitalitat" fins a l'últim instant. "Va mantindre la seua fortalesa i la seua gratitud a la vida i això es va traduir en la seua pròpia poesia, que és un agraïment a la possibilitat de ser i d'estar en el món", agrega.

"UN ÉSSER HUMÀ EXQUISIT"

La directora de la fundació defineix a Paco Brines com "un ésser humà exquisit" i posa en valor "el llegat immaterial impressionant que deixa, amb algunes de les millors pàgines escrites en llengua castellana".

A més, va complir el seu somni d'instaurar un premi que done l'oportunitat a altres de trobar un espai al món de la lírica, com li va succeir a ell quan va guanyar l'Adonais. "No veurà qui seran els guanyadors de la primera edició, però s'ha anat content en veure que ha tingut una participació de mes de mil originals".

L'Ajuntament d'Oliva s'ha convertit hui en el lloc on mostrar respecte pel poeta i a les 12.00 hores autoritats i veïns han guardat un minut de silenci en la seua memòria. L'alcalde, David González, ha reconegut que la notícia de la defunció s'està vivint "amb molta tristesa, no solament per la seua vàlua indiscutible com a escriptor, sinó per la seua calidesa humana".

"És una pèrdua irreparable, era una persona molt volguda, molt afectuosa, entranyable i compromès amb la seua cuideu. De fet, la seua obra va estar lligada al nostre territori i paisatge mediterrani", ha asseverat el primer edil.

En termes similars, el regidor de Cultura, Julio Llorca, ha assegurat que Brines "va a ser un referent i una inspiració per a tots els veïns".