Cs pide a Aragonès poner "el contador a cero" y gobernar para todos

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha sostenido que el candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, "tiene ahora la oportunidad de poner el contador a cero y gobernar para todos" los catalanes, aunque dice que lo duda.

En su intervención durante la segunda sesión del pleno de investidura en el Parlament este viernes, ha defendido que, a diferencia de lo que dijo este jueves el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, a este nuevo Govern sí que "hay que darle 100 días, para ver si se ponen en marcha y si hacen algo realmente distinto".

"No tenemos ningún tipo de esperanza pero vamos a ver qué hacen ustedes parcela por parcela, ahora que entra gente nueva. Donde sí que no podemos darle ni un solo día es en las cuestiones que se salgan de su competencia, como es desgajarse de España con la independencia y promover un embate contra el Estado", ha añadido.

Para Carrizosa, Aragonès debe elegir si quiere pasar a la historia como el presidente de todos los catalanes, aunque cree que acabará siendo "un político que volvió a no respetar la pluralidad de Cataluña, empobreció aún más a la sociedad y dividió más a los catalanes".

El líder naranja también ha reprochado a Aragonès que dijera en la sesión de este jueves que el referéndum en Cataluña es su obsesión, y le ha pedido que "ponga los pies en el suelo, porque la preferencia de la gente no es la independencia, la amnistía o la autodeterminación, sino el empleo, los servicios sociales y la recuperación económica".

También ha denunciado que "en las imágenes de muchos noticiarios va a estar el señor Junqueras", que "delinquió". "Les pido que si han de hacer homenajes los hagan en la sede de ERC o en entornos independentistas", ha continuado Carrizosa.

TV3

Carrizosa ha urgido a Aragonès a dar un paso al frente y prometer como presidente de la Generalitat que hará un cambio en TV3 durante su legislatura, porque "monopoliza el discurso ideológico y margina a los periodistas no nacionalistas", y cree que debería tener más neutralidad y transparencia.

"¿Podría usted garantizarnos que TV3 dejará de convertirse en la herramienta del separatismo durante lo que dure esta legislatura? ¿O ya se han estado peleando por uno de los caramelitos más grandes, para ver quién se repartía TV3 y quién Catalunya Ràdio?", ha zanjado.

Aragonès replica que los presos del 1-O "son servidores del país"

Aragonès ha replicado a Carrizosa que los presos del 1-O no son delincuentes: "Son unos servidores del país y trabajaremos para estar a la altura de su compromiso".

En su turno de réplica a Carrizosa en el pleno de investidura, ha acusado a Cs de estar "encadenado a posiciones extremas", pese a que, a su juicio, el partido naranja intenta adoptar un tono más moderado y de centro.

"A la mitad de su intervención estaba a punto de empezar diciendo que iba a agradecerle el tono. Pero no me ha dejado porque creo que, pese a que el tono es más suave y le favorece la posición de esta legislatura porque bajaremos la crispación, el contenido no le puedo agradecer", ha lamentado.

Aragonès ha reprochado que acuse a la escuela catalana de adoctrinar a los alumnos y ha insistido en que la voluntad popular no puede estar limitada por unas leyes: "Se deben poder cambiar".

"Nuestro límite será la voluntad popular de la ciudadanía de Cataluña. También la cohesión social de nuestro país, lo tenemos absolutamente claro. No jugaremos con la cohesión social, con el respeto a los derechos humanos y con el respeto a nuestras instituciones", ha concluido.