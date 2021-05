Sindicatos piden retrasar al 13 de septiembre el inicio de curso y que el trabajo por ámbitos sea optativo

STEPV ha propuesto que el inicio de curso en Infantil, Primaria y Secundaria sea el 13 de septiembre y no el 8, porque "los centros solo tienen cinco días para preparar el inicio de curso" y "todavía" no saben "qué medidas se tendrán que llevar a cabo para combatir la pandemia", ha explicado en un comunicado.

Este sindicato ha destacado que además "hay mucho profesorado nuevo" en los centros por concurso de traslados, comisiones de servicios, oposiciones y otras circunstancias, por lo que cree que "hace falta más tiempo para organizar y planificar el curso".

Igualmente, ha señalado que empezar el día 13 "no repercutirá a cambiar la finalización del curso, porque hay días de sobra para cumplir con el requisito de los días mínimos lectivos establecidos por la LOMLOE". Asimismo, ha vuelto a pedir la creación de un grupo de trabajo para acordar un calendario escolar "basado en criterios pedagógicos y no basado en el calendario religioso".

Por otra parte, STEPV ha rechazado "la imposición de los ámbitos" el curso que viene en primero y segundo de ESO y ha criticado que la Conselleria haya "decidido unilateralmente" que continúen obligatorios en primero de ESO y voluntarios en segundo. Considera que tendrían que ser voluntarios para los centros.

En ese sentido, ha expuesto que para la aplicación de los ámbitos "hace falta implicación, motivación, formación y coordinación del profesorado", pero "las dos primeras no las puede imponer una normativa". "Si la administración tiene interés en que los institutos adopten los ámbitos, que ponga en marcha una campaña en los centros para explicar las bondades de este modelo", ha indicado.

Además, ha incidido en que "no se ha evaluado la aplicación de los ámbitos este curso" o al menos no tienen "ningún estudio o análisis". Consiera que la normativa "no ofrece ninguna mejora en las condiciones de trabajo del profesorado".

CSIF

En cuanto a CSIF, también ha pedido a Conselleria que el inicio del curso escolar 2021/2022 se produzca el lunes 13 de septiembre en lugar del miércoles 8. Ha advertido que el uso obligatorio de mascarillas "elevará la sensación térmica que generan las altas temperaturas habituales en esa época del año". El sindicato considera que esos cinco días de diferencia en el inicio de curso "permitirían rebajar la intensidad del calor en los centros", incrementado también por "la falta de aire acondicionado en la mayoría de aulas y por el incremento de alumnado con la disminución de la distancia de seguridad que pretende el Ministerio de Educación".

El sindicato considera necesario también, de cara al próximo curso, una mejora de las infraestructuras y más medidas de prevención, que incluyan, por ejemplo, la dotación de filtros HEPA y medidores de CO2 a la totalidad de aulas. Del mismo modo, recalca que los cambios en los protocolos dictados por el Ministerio requerirán de un tiempo de implantación, por lo que urge a Conselleria a que comience lo antes posible.

CSIF, por otra parte, ha instado a que la aplicación de los denominados Ámbitos en ESO resulte optativa en primero y segundo. "Un cambio de metodología tan importante siempre debe ser optativo y no obligatoria su utilización, como Conselleria impuso para primero de la ESO en el curso 20/21", ha afirmado.

El sindicato, en esta línea, defiende "las especialidades de los cuerpos docentes, la libertad de cátedra y la autonomía de los centros". Por estas razones, considera "debería ser una decisión de los diferentes departamentos del centro educativo, y así poner en valor la determinación de cada centro dentro de su autonomía real".

CSIF exige este cambio legislativo tras un curso de implantación en el que muchos docentes "se han mostrado contrariados por la forma de imponer esta metodología por parte de la Administración".

"Se ha aplicado sin más recursos, ni formación específica para el aprendizaje o perfeccionamiento en esta metodología y sin datos tangibles y baremables que demuestren que supone una mejora de la calidad de la educación pública de la Comunitat Valenciana", ha recalcado el sindicato.

CCOO

Por su parte, CCOO ha propuesto que "los centros puedan valorar, después del año de aplicación, si deciden continuar trabajando por ámbitos en segundo de ESO y si lo vuelven a hacer en primero". "Esta decisión tendría que tomarse con el máximo consenso posible por el centro educativo", ha argumentado en un comunicado.

El sindicato ha resaltado la importancia de la formación de los docentes implicados y de que este proyecto sea "una apuesta firme de toda la comunidad educativa y no solamente una medida de urgencia que llega para quedarse sin más".

De este modo, cree que todos los centros tienen que aprovechar los recursos formativos que la administración facilita para avanzar hacia la aplicación del trabajo por ámbitos, "con el objetivo que al curso 2024-25 todos los centros puedan trabajar por ámbitos con garantías".

En esa línea, ha reivindicado que la administración tiene que facilitar "todos los recursos y créditos horarios para poder hacer efectiva la aplicación del trabajo por ámbitos" y "tiene que continuar haciendo esfuerzos para estabilizar las plantillas de los centros, lo cual facilitará entre otros muchas cosas, la implantación de los ámbitos".

Por último, considera que la administración tiene que acompañar a la comunidad educativa en la implantación de los ámbitos en primer ciclo de ESO, "explicando y transmitiendo su potencialidad", y que "las familias no pueden quedar al margen".