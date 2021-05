CECOVA prega a Sanitat que mantinga tots els contractes de reforç covid

El Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana (CECOVA) exigeix a la Conselleria de Sanitat que frene l'eliminació contractes d'Infermeria que té prevista i que van ser firmats com a reforços i per acumulament de tasques per frenar la Covid-19.

En eixe sentit, ha recordat que el personal d'Infermeria ha patit la incertesa laboral des de l'inici de la pandèmia ja que es va veure obligat a assumir contractes de tres mesos, que després es van prorrogar sis mesos i després sis mesos més "sense garanties d'estabilitat ni futur". Per això, es demana que acabe amb la inseguretat que pateixen aquests professionals que, en una gran majoria de casos, "encara desconeixen si van a ser acomiadats o no".

El president del Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana, Juan José Tirado, incideix que "no estem en situació de prescindir de cap professional i és "completament necessària l'estabilització de les plantilles amb una reconversió a places estructurals".

En eixe sentit, lamenta "el menyspreu" amb el qual l'Administració sanitària està tractant el col·lectiu d'Enfermeria, "al que va considerar imprescindible en els moments crítics de la pandèmia i ara, quan es redueix la pressió assistencial el convida a eixir, amb renúncies voluntàries, eliminant la penalització de punts de la borsa de treball", concreta Tirado.

Juan José Tirado recorda l'anunci del president de la Generalitat, Ximo Puig, durant l'acte de celebració de l'1 de maig, sobre el compromís d'un augment de les places fixes per al pròxim any amb la finalitat de "reforçar el sistema de salut pública i de qualitat. Per tant, "han de mantindre tots els contractes quan comence la desescalada".

Així, reclamen mantindre no solament els reforços de professionals vinculats directament a l'atenció clínica, sinó també els que es van fer per al rastreig i investigació de l'epidèmia.

Per últim, des del CECOVA es recolza també la iniciativa de l'infermer de l'Hospital de la Plana, Óscar Salvador, qui demana firmes a través de la plataforma Change.org (accessible en el següent enllaç) per a aconseguir "una renovació justa i igualitària dels contractes per acumulació de tasques del personal sanitari pertanyent a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública" de la Comunitat Valenciana.