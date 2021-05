La capital mira por un día al campo

Los ovetenses volvieron, al menos por un día, al campo y lo hicieron en el recinto ferial del concejo vecino de Llanera. Lo que por la mañana no consiguió la lluvia, acudieron unas 25.000 personas entre el sábado y el domingo, lo logró la crisis. Las ventas han sido "muy malas", reconoció Alfredo González Menéndez, concejal de agricultura del Ayuntamiento de Llanera mientras 3.500 cabezas de ganado, sobre todo caballos, esperaban un comprador.

No se cerraron muchos tratos pero eso no preocupó demasiado a Alejandro Mesa y Engracia Gala, que han visto muchas crisis. Ellos son el 'Paisano' y la 'Paisana del año' y entre los dos suman 198 años, pero desde luego "no los aparentan", alabó el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, José Suárez Arias-Cachero.

Él es de Pesoz y de niño empezó a trabajar en el campo, pero cuando fue adulto montó una tienda bar y fue alcalde de su concejo. Engracia nació en Amieva y allí "criéme muy prubina", dijo esta mujer que tuvo nueve hermanos. Ayudó en casa, en el campo y cuando se casó siguió trabajando. Ayer no se le notaba el cansancio de los años. Habló con su compañero de homenaje y agradeció el reconocimiento.

Por la tarde, la lluvia fue más fuerte y consiguió acabar un poco antes de lo previsto con la feria de La Ascensión de 2009 marcada por la crisis, aunque los ovetenses se echaron a la calle como si eso no les importara. Con el estómago lleno el mal tiempo se lleva mejor. El Ayuntamiento repartió 25.000 bollos y otras tantas botellas de vino.

