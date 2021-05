Nick Jonas explica el verdadero motivo de su reciente ingreso en el hospital 

Nick Jonas tuvo que ser hospitalizado el pasado fin de semana a causa de un accidente que, según informaba TMZ, se había producido en el set de rodaje de un proyecto del que no se podían dar detalles. Sin embargo, el cantante aclaró este lunes que el motivo de su ingreso no coincidía con dicha información.

El artista explicó en la última entrega de The Voice, la edición estadounidense de La Voz en la que trabaja como coach, que el pasado sábado sufrió un accidente cuando se desplazaba en bicicleta.

El cantante de 28 años contó que, tras someterse a las pertinentes pruebas médicas en la madrugada del domingo, este fue informado de que tenía una dolorosa fisura en una de sus costillas como consecuencia del golpe.

Afortunadamente, Jonas fue dado de alta después de recibir el diagnóstico, aunque todavía se siente dolorido por el impacto. "Estoy muy bien, aunque he estado mejor. Pero no estoy mal, de verdad. Tengo una fisura en mi costilla y también algunos hematomas y rozaduras", aclaró en el talent musical.

Con la intención de tranquilizar a sus millones de seguidores, el popular integrante de los Jonas Brothers se dejó llevar por un arranque de humor. "Solo quería avisaros por si me notan menos entusiasta que de normal en lo físico", dijo, advirtiéndole a su compañero Blake Shelton de que no debía hacerle reír: "No me hagas reír mucho hoy, porque me duele solo con reírme".