Cvirus.- Marzà diu que si les dades epidemiològiques es mantenen, l'inici de curs serà presencial "al cent per cent"

Així ho ha asseverat el titular d'Educació, Cultura i Esport del Consell en una entrevista en la SER, que arreplega Europa Press. Marzà ha recordat que aquest dimecres està prevista una reunió en la qual les comunitats autònomes abordaran i "ajustaran" amb l'administració central el full de ruta que avalen els ministeris d Educació i Sanitat per al curs 2021-2022.

En aquest sentit, el conseller ha assenyalat que la proposta que posarà sobre la taula l'executiu espanyol "hi ha una graduació que marca que, segons com estiga un territori pot fer una cosa o una altra". "Nosaltres ara mateix estem en les millors condicions, que ens permetrien tornar a la presencialitat al cent per cent en eixos cursos que estan alternant l'assistència per falta d'espai per a garantir la seguretat, fonamentalment tercer i quart de l'ESO i en alguns casos també segon".

"Amb els condicionants d'ara -ha incidit- podrien tornar al cent per cent. Eixe és l'escenari en el qual treballem amb les actuals dades. Si les dades canvien, tenim altres escenaris preparats, treballem amb tots per a estar preparats. El curs que vé s'iniciarà amb la màxima presencialitat possible i en aquests moments tornarien tots al cent per cent".

MASCARETA I VENTILACIÓ

Per a eliminar la presència de la mascareta de les aules, caldrà esperar al fet que les dades siguen "encara millors", ha dit Marzà, que ha confirmat que el pla del Govern contempla que la volta al col·le es faça encara amb aquesta protecció, així com amb un protocol de ventilació i purificació d'aire com el qual ha desenvolupat aquest curs la Comunitat, la qual cosa "confirma el treball de Generalitat", ha postil·lat.

Sobre la possibilitat de vacunar als xiquets, el titular d'Educació del Consell ha assenyalat que eixe és "un debat sanitari i científic" en el qual encara no hi ha conclusions definitives.

"Nosaltres sempre hem dit que màxima protecció possible. Som el territori que més vacunació ha fet en relació a l'alumnat que té i no solament als professors, sinó a tot el personal dels centres que té contacte amb l'alumnat. Això no ha passat en altres llocs, estem sent part de la solució", ha defès.

Per açò, ha tornat a agrair el "gran treball" de la comunitat educativa. "Al principi quasi ningú creia que les aules podrien estar obertes, però les mesures han funcionat i el nostre agraïment és enorme", ha asseverat.