Madrid no está favor de retirar el uso de la mascarilla en este momento y llama a no crear "falsas expectativas"

La Comunidad de Madrid no cree que este sea el momento para hablar de la retirada de la mascarillas a las personas que se han vacunado, un debate que ha cobrado fuerza en los últimos días tras la decisión que ha tomado Estados Unidos en este sentido y sobre el que este lunes se pronunció Fernando Simón. Tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad, que se ha celebrado este martes para no coincidir con Fitur, el consejero de Vivienda y Transportes en funciones, David Pérez, ha observado que la pandemia "no ha terminado" y ha aseverado que el Covid-19 "requiere mucha responsabilidad, mucho rigor y mucha seriedad".

Así se ha pronunciado sobre las palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que este lunes aseguró que "es posible" que el uso de las mascarillas en exteriores se reduzca "en no muchos días". Pérez ha señalado que no entiende "las prisas" por quitar uno de los medios de protección que "más eficacia" ha demostrado en la lucha contra la pandemia y ha opinado que plantear estas cuestiones con "urgencia" no le parece oportuno

En una línea muy similar se ha mostrado el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, que en declaraciones a los periodistas en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha llamado a no generar "falsas expectativas" sobre la relajación del uso de mascarilla en exteriores.

El responsable sanitario madrileño ha pedido evitar tomas de decisiones con "pronósticos a largo plazo" y que debería optarse por opciones más "cercanas temporalmente". "Habrá que quitárselas cuando el virus haya sido derrotado y haya plenas garantías que este tipo de decisiones tienen todo el respaldo de la comunidad sanitaria", ha opinado por su parte David Pérez.

Madrid insiste en que Astrazeneca se use sin límite de edad

Los miembros del Ejecutivo regional en funciones también han valorado este martes los resultados del ensayo del Carlos III que avala poner una segunda dosis de Pfizer a menores de 60 vacunados ya con AstraZeneca. Ruiz Escudero ha insistido en la necesidad de que se autorice administrar la segunda dosis de Astrazeneca sin límite de edad porque es lo que ha recomendado la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y lo que aconseja el laboratorio fabricante.

"Nosotros llevamos pidiendo tiempo que se use lo que pone en la ficha técnica y lo que dice la EMA, que es dos dosis de Astrazeneca (...) No podemos seguir perdiendo tiempo en un estudio", ha reprochado el consejero.

Ruiz Escudero ha lamentado que todo lo que está sucediendo en torno a la fórmula de Astrazeneca se está generando "confusión" en la población que deriva en que haya gente que no esté acudiendo a inmunizarse frente a la Covid-19, lo que no conviene en ningún caso a la marcha de la campaña de inmunización.