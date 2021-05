Cvirus.- Puig defèn una "obertura progressiva sense més pressa de la necessària": "No hi haurà decisions disruptives"

Així ho ha declarat el cap del Consell, que hui ha visitat diversos espais culturals amb motiu de la celebració del Dia dels Museus, a preguntes dels mitjans sobre els canvis que preveu aplicar l'administració quant a les restriccions antiCovid.

En aquest sentit, Puig ha posat com a exemple el toc de queda, "que ha servit per a contindre la pandèmia i ha sigut fonamental, sobretot pel que llança a l'atmosfera col·lectiva, que és que no hem superat la pandèmia i eixa és una realitat".

Ha agregat que les accions s'estudien amb les aportacions que fan els grups d'experts i els tècnics de salut pública, al mateix temps que ha subratllat que, "encara que és ben cert que estem en una situació de superació contínua de la pandèmia, l'obertura ha de ser progressiva i ha de tindre els seus temps".

Per açò, ha avançat que "les decisions que es prendran no van a ser disruptives o d'una profunditat que exigisca tindre molt temps per a engegar-les".

"Tenim un full de ruta bastant clar i predictible", ha resumit el dirigent autonòmic, que ha precisat que aquest passa per una obertura progressiva en la qual es pot prendre algun tipus de decisió quant a la relaxació de restriccions. No obstant açò, ha asseverat: "A partir d'aquest cap de setmana no va a haver-hi una obertura total".

"Estem en el camí correcte i hem d'afermar-lo", ha insistit Puig, qui, a més, ha emplaçat a conéixer pròximament si hi ha hagut efectes per aquest cap de setmana passat.

En la mateixa línia, el president ha agregat: "Ho hem fet molt bé, la societat valenciana ho ha fet molt bé i no tenim una pressa excessiva. Cal arribar a l'estiu en les millors condicions possibles perquè açò sí serà un punt d'inflexió fonamental".

MASCARETA EN ESPAIS OBERTS

Preguntat per les declaracions del director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, sobre la possibilitat de deixar de portar mascaretaa a l'aire lliure, Puig ha recordat que ell és "partidari des de fa temps que no siga necessari l'ús en alguns espais oberts, naturals o les platges".

"Però eixes decisions -ha postil·lat- s'han de prendre quan corresponga. Ara com ara és absolutament obligatòria la mascareta, la distància i ventilar, si continuem així aquest estiu serà molt millor que el passat i amb la perspectiva de la reactivació".

Per aquestes raons, ha instat a "avançar amb prudència i màxima cautela", ja que "també hi ha ombres que emergeixen", entre les quals ha citat la variant índia. Ací ha aprofitat per a tornar a reclamar "una vacunació global". "Aquest és una pandèmia global i la resposta ha de ser global; no pot haver-hi països marginats, és una qüestió de solidaritat, però també de pragmatisme per a la superació de la pandèmia", ha argumentat.

Finalment, ha posat en valor que la Comunitat acaba de complir dos mesos amb la incidència acumulada per davall dels 50 casos per 100.000 habitants, alguna cosa que es deu al "enorme esforç de la societat valenciana, al seu sacrifici en relacions personals i contenció econòmica". Ha agraït el seu comportament als valencians perquè aquestes dades "eleven la reputació d'aquesta Comunitat i són un actiu també per a la recuperació".