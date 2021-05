La FEHM exige a Yllanes "responsabilidad y altura de miras" tras sus "desfavorables" manifestaciones sobre el turismo

Según ha expresado la FEHM este lunes en una nota de prensa, las "desfavorables" manifestaciones del vicepresidente del Govern balear y conseller, Juan Pedro Yllanes, sobre el turismo ponen de manifiesto su "enorme irresponsabilidad" y su "descoordinación" con la política y actuaciones del ejecutivo autonómico del que forma parte.

Además, ha añadido, suponen una "absoluta falta de respeto" para tantas familias de empresarios y de trabajadores que sufren las consecuencias de la pandemia de la COVID-19.

Para la FEHM, las palabras del vicepresidente del Govern no han sido solo un agravio contra todos los que llevan soportando casi 20 meses de inactividad, sino que han podido tener repercusión en los principales mercados emisores. Por ello, la presidenta de la FEHM, ha exigido a Yllanes que "deje de jugar a la confusión y de emitir mensajes contradictorios".

"En este momento en el que la cadena de valor turística está tan centrada en la recuperación segura del destino, todo aquello que no sea lanzar mensajes alineados con los esfuerzos realizados por la iniciativa público-privada y que generen confianza en los mercados emisores, juegan en nuestra contra y nos restan competitividad", ha advertido Frontera.

Asimismo, desde FEHM han exigido "responsabilidad y altura de miras" al vicepresidente del Govern, quien han considerado que utiliza el cargo para emitir juicios de valor ideológicos que son "impropios del segundo máximo representante del Govern de las Islas y máxime en una situación tan complicada como actual" para el turismo, la principal industria de Baleares que contribuye al 42 por ciento del PIB.

"Cabe destacar que actividad desarrollada por el turismo en 2020 ha sido la equivalente a 20 días del año 2019, una debacle que ha provocado la quiebra de más de 4.000 empresas y que aún continua", ha lamentado Frontera.

"No se entiende, por tanto, que los mensajes no estén coordinados y enfocados hacia la ansiada recuperación económica y no a incentivar el cierre, la quiebra y la toma de decisiones más por cuestiones ideológicas que por razones de interés general", ha incidido.