Les proves d'accés a la universitat a la Comunitat Valenciana es realitzaran els dies 8, 9 i 10 de juny

Els i les estudiants que es presenten a les proves han d'estar en possessió del títol de Batxiller o del títol de tècnic de cicle formatiu de grau superior i podran conéixer el resultat dels seus exàmens a partir de les 14.00 hores del dia 18 de juny de 2021, en convocatòria ordinària, i a partir del dia 14 de juliol de 2021, per als de la convocatòria extraordinària, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

El període de revisió de les PAU abastarà tres dies. Del 21 al 23 de juny, a les 14.00 hores, per als centres de les províncies de Castelló i València, i els dies 21, 22 i 25 de juny, també fins a les 14.00 hores, per als centres educatius de la província d'Alacant. Les dates de revisió de qualificacions en convocatòria extraordinària seran els dies 16, 19 i 20 de juliol fins a les 14 hores.

ACCÉS I ADMISSIÓ

Per a l'accés a la Universitat, als i les estudiants provinents de Batxillerat se'ls considerarà la qualificació del Batxillerat i de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU). La nota d'accés serà la mitjana ponderada del 60 per cent per a la qualificació final de Batxillerat i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de la PAU.

Quant als estudiants de cicles formatius de grau superior, la nota vindrà conformada per la qualificació del cicle formatiu, més la nota de la fase obligatòria de la PAU, amb la mitjana ponderada establida per normativa.

Per la seua banda, els i les estudiants estrangers o amb Batxillerat internacional, hauran d'acreditar la seua qualificació d'accés a la Universitat. En cas de països sense conveni, hauran de realitzar una prova o sol·licitar a la UNED la corresponent acreditació.

Finalment, l'accés a la Universitat d'estudiants amb la PAU aprovada prèviament, amb estudis de Batxillerat corresponents al sistema educatiu anterior, titulats i majors de 25, 40 o 45 anys, es realitzarà d'acord a les seues pròpies normatives.