El PP lamenta que la política turística de Logroño "vaya dando tumbos" y critica la "insuficiente" oferta para FITUR

Como ha apuntado en rueda de prensa la concejala 'popular', Patricia Lapeña, "las últimas decisiones que se han adoptado son nuevas pruebas de que el Gobierno socialista continua dando tumbos en materia de turismo, de que no tienen estrategia alguna y de su incapacidad de gestión".

Así, ha lamentado que "no han sido capaces de aprovechar el potencial que el V Centenario brindaba a la ciudad para atraer visitantes, de llevar hasta FITUR una campaña potente y atractiva para captar la atención de visitantes, agentes y profesionales en una edición en la que otras ciudades como Burgos, Vitoria, Valladolid, Oviedo o Zaragoza presentan novedosas campañas".

Respecto al anuncio realizado la pasada semana por el Gobierno local de abrir un nuevo punto de atención turística en Lagares, los 'populares' consideran que "es un ejemplo de ineficacia en la gestión de los recursos públicos".

"Vuelven a generar una duplicidad que en 2012 se solventó a través de un convenio entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo regional cuando se trasladó la atención al público en materia de información turística de la Concha del Espolón a las Escuelas Trevijano", ha asegurado Lapeña.

En este sentido, la edil ha afirmado que "tras haber conseguido un ahorro para las dos entidades, no resulta una decisión prudente que en plena crisis económica el Ayuntamiento se plantee crear un servicio que ya estaba cubierto".

La concejala del PP ha añadido que "se vuelve a evidenciar el distanciamiento del Ayuntamiento con el Gobierno de La Rioja". Algo, ha dicho, que "ya en plena pandemia comenzó el distanciamiento trasladando las oficinas de la Unidad de Turismo del Ayuntamiento de las Escuelas Trevijano a la antigua oficina de vivienda".

Ha considerado que "este nuevo punto generará más confusión entre los visitantes y que lo más efectivo es concentrar toda la información para el turista en un mismo punto", a lo que ha sumado la crítica también por "ausencia de iniciativa para llevar a FITUR una propuesta atractiva en un momento clave para atraer turismo a la ciudad".

En esta línea, ha apuntado que "por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Logroño no presenta ninguna novedad en su oferta turística municipal, durante estos dos años han sido incapaces de crear nuevos productos turísticos ni han desarrollado los que ya existían".

Así, ha detallado que "desde hace más de un año no se realizan ni las visitas guiadas a la ciudad, ni las narradas a los espacios del vino, ni al Cubo del Revellín, a la ermita de San Gregorio, Catarte o la Tapa Musical".

"Actividades -ha subrayado Lapeña- que se podrían haber rediseñado para realizarse con las pertinentes medidas de seguridad y que a fecha de hoy, cuando la gente ya puede moverse entre comunidades, tendrían que estar operativas".

Ha detallado igualmente "otros incumplimientos como la nueva imagen turística de la ciudad, los nuevos materiales promocionales, la renovación de señalética de la ciudad o la apertura de espacios como el CCR o los calados que han sido comprometidos en numerosas ocasiones por la concejala Esmeralda Campos pero que a día de hoy siguen sin realizarse".

"Resulta especialmente llamativo que en una edición de FITUR como es la de este año, donde no se entregarán materiales en formato físico sino que todo se realizará en formato digital, no se haya realizado todavía la nueva web turística de la ciudad, que también lleva prometiéndose casi dos años, o por lo menos se haya actualizado la existente. Y no se cuenta con campañas o videos promocionales institucionales potentes que si han lanzado otras ciudades", ha añadido la edil del PP.

Por último, ha criticado que "Logroño no contará con un espacio propio dentro en el Stand institucional del Gobierno de La Rioja pese a que el V Centenario debería ser una efeméride lo suficientemente potente y atractiva como para promocionar no sólo la ciudad de Logroño sino la Comunidad".

"Respecto a las propuestas del V Centenario, la mayoría se centran en los días de San Bernabé y salvo el fin de semana, no son fechas especialmente turísticas, por lo que la falta de oferta en este sentido supone que se pierda una oportunidad de atraer visitantes durante el verano o los meses de septiembre y octubre", ha concluido Patricia Lapeña.