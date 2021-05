Preocupación por los fuertes dolores que sufre Palito Dominguín en 'Supervivientes'

La aventura de Supervivientes avanza y los percances por las malas condiciones de superviviencia, también.

A pesar de hacer buenas migas junto a Lola en Playa Destierro, Palito Dominguín ha sufrido un contratiempo que le está causando que viva sus horas más críticas en el reality.

La joven, sobrina de MIguel Bosé, padece lumbalgia, una dolencia de la que se ha quejado los últimos días y que le trae por la calla de la amargura.

"Me ha dado lumbago, he sentido un dolor fortísimo en la espalda y me ha empezado a doler y no se me iba. No podía ni incorporarme", admite la concursante, visiblemente afectada.

"No quiero que te levantes ni hagas esfuerzos porque un día puedo ser enfermera, pero no toda la semana"

Por eso, Lola, con la que lleva toda su andadura desde que saliera expulsada, se ha convertido en su enfermera particular y la cuida a las mil maravillas. "No quiero que te levantes ni hagas esfuerzos porque un día puedo ser enfermera, pero no toda la semana", le ha aconsejado la exconcursante de La isla de las tentaciones.

Habrá que ver cómo evoluciona Palito y si finalmente supera su dolencia.