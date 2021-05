El Consell promociona Mallorca como destino premium

Según ha informado el Consell este sábado en nota de prensa, con el fin de impulsar el producto más exclusivo que ofrece Mallorca, el departamento de Turismo de la institución insular ha coorganizado la feria 'Do not disturb' del próximo mes de junio y que, en su edición de abril de 2022, será presencial y se llevará a cabo en la isla.

Esta primera cita virtual se llevará a cabo entre el 14 y el 25 de junio y conectará a más de 150 agentes destacados del turismo premium o de lujo. A través de reuniones privadas, el objetivo es favorecer la consolidación de una comunidad especializada en el lujo donde Mallorca sea una de los destinos líderes en el producto exclusivo.

Entre las empresas que ya han confirmado asistencia se encuentran Adams & Butler, Air Charter Service, Arijiju, Auberge Resorts, Belmond Exclusive Journeys, Belmond Exclusive Places, BlueVillas The Luxury Concept, Bravo Whisky Golf, Cheetah Plains, Chalet N - Eden Private Villas, dmAFRICA, Eden Rock Villa Rental, Hud Hud, In Residence by Pieter Brundyn e Insider Mallorca.

También han confirmado asistencia empresas como Leobo Private Reserve, Mallorca Montemar Eco Luxury Villas, My Private Villas, Ol Jogi Wildlife Conservancy, Queen of Clubs, Secret Dalmatia, Singita Villa Collection, The Secret Sun Collection, Time + Tide Miavana, Ultima Collection, Unique Private Estates, VILA VITA Collection, Villa Nai 3.3, Virgin Limited Edition, White Desert, Within The Wild, Yomira y Your Private Italy.