CACSA destinarà 60.000 euros per a programar activitats amb la Berklee College of Music

Així, figura en un conveni aprobat aquest divendres pel ple del Consell que tenen com finalitat aproximar al gran públic la música contemporània i relacionar-la a través de diferents formats amb la creativitat, l'experimentació, la innovació i la fusió de cultures.

Així mateix, es buscarà establir sinergies entre la ciència, la tecnologia i la creació i la interpretació musical d'excel·lència, així com conformar una oferta de continguts singular i diferències respecte de la qual hi ha en el mercat musical local, nacional i internacional.

Aquestes activitats s'engloben dins del programa 'Música en Abierto con Berklee', integrat, entre unes altres, per 'Música en imágenes', que consisteix en una sessió específica en la qual es projecta una pel·lícula amb els millors treballats del programa de Film Scoring en la sala de projecció de l'Hemisfèric, dos vegades a la setmana de gener a juny.

Així mateix es realitzarà 'Un lago de conciertos', que es tracta d'una sèrie de concerts temàtics oberts al públic de jazz, folk i electrònica, entre uns altres, realitzats per estudiants i professorat de Berklee College of Music, en els llacs exteriors de la Ciutat dels Arts i els Ciències.

També es durà a terme 'Musaico', un festival d'un dia dirigit a tota classe de públic, especialment familiar, que està acompanyat de diverses activitats per al públic infantil, així com 'Berklee Week', que consisteix en l'exhibició d'instal·lacions multimèdia en les quals es relaciona la tecnologia, la música i l'art en les Arquerías del Museu.

Igualment, tindrà lloc 'Berklee On the Big Screen. A Premiere', que són sessions que mostren projectes dels estudiants del programa Master of Music in Scoring for Film, Television and Video Games, estrena de pel·lícules amb els millors treballs del programa de Film Scoring del curs acadèmic 2020-2021 i 2021-2022, que es graven en alguns dels millors estudis del món per a ser incorporats a diferents curtmetratges i pel·lícules d'animació. La projecció es realitza en la sala de l'Hemisfèric.

Finalment, es realitzarà 'La Nit de Berklee', que és un concert fi de graduació de Berklee College of Music en el llac de l'Hemisfèric, així com altres accions que es generen durant l'any, amb aprovació prèvia de les dos entitats, que conjuguen ciència, tecnologia, música i creativitat.