Cvirus.- El sector hoteler encara amb "moderat optimisme" el primer cap de setmana sense tancament perimetral ni alarma

Hosbec, que durà a terme un monitoratge setmanal d'aquest nou procés de 'desescalada turística', ha fet un repàs per les diferents destinacions. En aquests moments, hi ha un 23 per cent dels establiments de Benidorm associats a Hosbec operant, la qual cosa suposa 26 hotels, i s'espera una ocupació mitjana del 60,7% en aquest cap de setmana, amb una gran majoria de visitants d'origen nacional (84%).

Alguns hotels ja han penjat el cartell de "complet" per al dissabte i pràcticament, amb les reserves d'última hora es podrà parlar d'un percentatge un poc més elevat en la capital turística de la Comunitat Valenciana.

En la Costa Blanca, sense incloure Benidorm, presenta bones dades de previsió en el moment del tancament d'aquest sondeig, ja que s'espera aconseguir com a mínim el 70,9% d'ocupació hotelera. En aquest cas, hi ha 25 establiments associats en la Costa Blanca que estaran oberts al públic, la qual cosa suposa un 49%. Un 89% dels clients serà d'origen nacional i probablement es fregarà el ple en alguns establiments gràcies a les reserves d'últim minut.

A València, les dades reflecteixen una ocupació molt similar a la de Benidorm, amb un 61,5% dels hotels valencians associats en els 17 establiments associats (el 63% de la planta) i la probabilitat d'un percentatge major amb les reserves d'última hora. La gran majoria dels clients seran espanyols (83%) igual que en la resta de zones de la Comunitat analitzades.

A Castelló, també s'esperen resultats propers al 57% d'ocupació hotelera, amb un nivell de clients nacionals del 89%. Dels 11 hotels associats oberts en aquests moments -el 58% dels associats-, tots ells confien en les reserves d'últim minut per a aconseguir millorar la dada de previsió, encara que alguns ja hagen penjat el cartell de "complet" tant en la nit del divendres com en la del dissabte.

RESERVES D'ÚLTIMA HORA

Segons Hosbec, totes aquestes previsions es materialitzaran a l'alça per les reserves d'última hora ja que el bon temps i les temperatures "faran que molts turistes nacionals s'escapen per a visitar les destinacions turístiques de la Comunitat". El turisme de proximitat, el propi de la Comunitat Valenciana i el que està a un radi de quatre hores de cotxe (Madrid, Castella-la Manxa, Aragó) són els principals punts d'origen del turista nacional.

Segons els departaments de reserves d'alguns hotels enquestats, "la tendència que estem detectant és que els clients estan esperant a l'últim minut per a reservar les seues estades, molts d'ells fins i tot reserven en la mateixa arribada".

En aquests moments, si es compara aquest cap de setmana amb el mateix l'any 2019, "estaríem parlant d'una ocupació que no arribaria al 20% del total". Per tant, "és una dada important, però clarament insuficient per a donar per fet que s'ha consolidat la recuperació turística".