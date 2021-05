La Delegación del Gobierno en Galicia tramitó 26.000 denuncias interpuestas durante el primer estado de alarma

En concreto, estos expedientes fueron iniciados por la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías locales y la Policía Autonómica, según ha detallado la Delegación del Gobierno en Galicia. Durante ese periodo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado plantearon 45.503 denuncias.

Hasta la fecha se ha tramitado en la comunidad el 56,88% de las denuncias, incluyendo las que no prosperaron, las que finalizaron con una resolución sancionadora, las que tienen resolución de archivo, las de pago anticipado y las 2.874 que se encuentran en trámite. Así, un total de 13.663 denuncias no prosperaron o fueron archivadas y otras 12.218 tuvieron propuesta de sanción o pago anticipado. Al no computarse las que no prosperaron, las que permanecen en trámite se sitúan en 15.928, lo que supone un 35% del total.

Por provincias, A Coruña sumó 16.774 denuncias, de las que 6.965 han sido tramitadas -el 39,91% del total y el 26,33% de las que prosperaron- y 2.566 han finalizado con sanción. En Pontevedra, se acumularon 13.669 denuncias, de las que tuvieron trámite 8.487 -el 62% del total y el 51,92% de las que prosperaron- y 6.099 finalizaron con sanción.

Lugo registró 7.605 denuncias en el mismo periodo, con un trámite que alcanzó 7.602 y 1.944 sanciones. Por su parte, Ourense contabilizó 7.455 denuncias, con el trámite de 5.971 y 1.609 finalizadas con resolución sancionadora o pago anticipado.

Además, este jueves se ha puesto en funcionamiento un plan de refuerzo para continuar la tramitación urgente del resto de expedientes. Asimismo, la Delegación del Gobierno en Galicia ha recordado que mediante los controles llevados a cabo durante el primer estado de alarma se buscó asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas para doblegar la curva de transmisión de la covid-19 y garantizar la salud pública.