La jefa de la UCI del HULA alerta de que los ingresos por Covid afectan ahora más a gente joven

Ferreiro ha confesado que hace dos días, en el servicio, estaban"entusiasmados porque llegamos a la UCI y no había ningún caso Covid,lo que te da una sensación de alivio, de un alivio ficticio porque realmente duró muy poco tiempo".

En este momento son dos los nuevos casos Covid que permanecen en esta unidad del HULA, de "gente joven". "Por eso insisto mucho en lanecesidad de la vacunación, porque la franja de 40 a 60 años es la demayor afluencia de gente que se contagia en estos momentos", acreditaba la médico lucense.

Ana Ferreiro ha vuelto a incidir en que durante 24 horas no se ingresó en la UCI a nadie, algo que "no ocurría desde hacía mucho tiempo" en el hospital lucense. Con todo, la jefa de la UCI asume que "esto no se ha acabado". "Estamos eso sí mejor y más desahogados, no es el caso de la tercera ola que fue como un tsunami con tres o cuatro casos cada noche".

"Ahora estamos mejor, con un enfermo que puede ingresar cada tres días", ha certificado. Ferreiro ha puesto especial énfasis en que "en los últimos quince días los ingresos fueron a menos, incluso dimos el alta a algún enfermo que estuvo dos meses y medio" en la UCI.

También ha vuelto a insistir en que cada vez son más los casos de contagios entre gente "joven", en las edades comprendidas entre "cuarenta y sesenta años".