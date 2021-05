Natalia de Molina comparte cómo vivió su infancia: "Vengo de la soledad de una niña a la que odiaban en el colegio"

Las redes sociales han servido, entre otras cosas, para que los rostros más conocidos compartan sus experiencias y los episodios más íntimos de su vida. El apoyo de sus fans ha resultado, además, ser un gran aliciente para abrirse. Esto ha sido lo que le ha sucedido a la actriz Natalia de Molina.

La intérprete ha querido utilizar su cuenta de Instagram como altavoz para narrar algunos de los momentos más duros de su infancia. Rescatando una fotografía de cuando era pequeña, ha explicado "el dolor" que sintió aquella niña que ahora se quiere "un poco más".

"Vengo del dolor, de la soledad de una niña a la que odiaban en el colegio, de una habitación que escondía un universo, de comer impulsivamente para esconder y tener excusas, si no era deseable quizás me dejarían en paz", ha escrito la actriz para comenzar a relatar algunos de los episodios más duros que vivió durante su infancia. Además, también ha alabado a su madre, de quien ha explicado que tuvo que hacer "malabares" para sacar adelante a la familia.

Natalia heredó ropa, juguetes y mochilas, pero también lo hizo con "la rabia, el silencio y la luz". "Bailando y cantando para callar los gritos", ha recordado. Ahora, años después de vivir estas experiencias, la actriz se ve "tan chiquitita y tan sola". "Ahora me quiero un poco más, aunque a veces me cuesta. Y tengo un nudo en la garganta que me va a explotar. Pero sé que no soy la única y aquí seguimos, como mariposas", ha terminado la intérprete.

Las duras palabras de Natalia de Molina han provocado una oleada de mensajes de ánimo y apoyo en las redes. "Gracias por compartir algo tan íntimo, doloroso y hermano a la vez. Abrazo a esa niña y te abrazo a ti", apuntaba Inma Cuesta. "Esa niña somos todes", se solidarizaba Paco León. "Belleza de mujer, en todos los sentidos", comentaba Sara Sálamo. "Gracias. Ese nudo en la garganta constante. Te abrazo y te admiro, sin conocerte", agregaba Angy Fernández.