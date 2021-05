Quim Gutiérrez cuenta en 'El hormiguero' sus manías en los hoteles: De esconder los cuadros a mover los muebles

El hormiguero recibió este miércoles la visita de Quim Gutiérrez, que acudió al programa de Antena 3 para presentar la segunda temporada de la serie El vecino, de la que es protagonista y que se estrena en Netflix el 21 de mayo.

El 21 de mayo se estrena en @NetflixES la segunda temporada de ‘El Vecino’ protagonizada por @quimyo #QuimEH pic.twitter.com/gaEChzVTty — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 12, 2021

El actor da vida a Titán, del que explicó que "es el peor superhéroe del mundo, es tonto no por poco inteligente sino por perezoso. Le caen unos poderes y podría salvar el mundo, pero lo difícil es saber utilizarlos. Puede volar, tiene súper fuerza, cree que tiene súper oído, pero no lo tiene y, además, las pastillas le ponen muy cachondo".

Pablo Motos le comentó a su invitado que su personaje vuela mal y le preguntó: "¿Es más difícil hacerlo mal que bien?". Gutiérrez le contestó que "es difícil volar con un traje que da mucho calor, es un neopreno y esta segunda temporada la hemos grabado en verano...".

Quim Gutiérrez, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

El presentador también contó algunas curiosidades personales del actor, como sus manías en los hoteles: "¿Qué te pasa con los cuadros de los hoteles?". El invitado, entre risas, comentó que "Paso mucho tiempo en ellos, y en mi casa soy más bien austero. Creo que en los hoteles hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la decoración, ¿quién pinta los cuadros?".

"Los guardo en el armario para no verlos, pero los que limpian la habitación los vuelven a colocar en su sitio. Si lo guardo, es porque no me gusta, que no se ha caído y está en el suelo... lo he escondido", afirmó Gutiérrez.

El presentador también le preguntó si movía los muebles: "Si, la mesita de noche se convierte en la mesa para comer y vacío la nevera". Entonces el valenciano le contó una anécdota que le pasó a él en un hotel: "Amanecí con la cabeza metida en el minibar de la habitación tras una noche de borrachera".

Pero Gutiérrez también comentó su manía con los bolígrafos: "Me gusta que pesen lo justo, por ejemplo. Descubrí que Bic tiene uno que solamente está en los hoteles y lo encontré en uno de Pamplona. Me gustó tanto que les pregunté dónde comprarlo, pero me regalaron veinticinco".