Pablo Motos: "Amanecí con la cabeza metida en el minibar de la habitación de un hotel tras una noche de borrachera"

Pablo Motos volvió a contar una anécdota personal que sorprendió a los espectadores de El hormiguero y a su invitado de este miércoles, Quim Gutiérrez (que acudió para presentar la segunda temporada de El vecino, que se estrena en Netflix el 21 de mayo).

El presentador y el actor estaban comentando las manías en los hoteles de Gutiérrez cuando el valenciano afirmó: "Si cuento esto me va a caer...". Y continuó recordando que "una noche me pillé un pedo importante en el lago de San Juan".

Pablo Motos y Quim Gutiérrez, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Pasamos la noche allí porque íbamos a hacer wake (wakeboard y wakesurf) ya que la primera pasada es muy bonita, pero llegué a la habitación muy perjudicado. Hice todo lo que haces tú, pero borracho: Cambié la cama de sitio, los muebles...", le dijo al intérprete.

Continuó contándole a su invitado y a los espectadores que "el hotel no tenía aire acondicionado y era verano, entonces saqué todas las bebidas de la nevera, las puse en fila, aunque no me acuerdo de eso, y metí la cabeza en el congelador", aseguró entre risas.

"Hay despertares horribles, pero hacerlo dentro de un congelador... ¡me quedé dormido dentro!", exclamó para sorpresa de Gutiérrez. "La cabeza fresquita y el resto del cuerpo sudando. Me dolía la cabeza por detrás...", añadió.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"¿Qué soñaste? ¿Con osos polares?", le preguntó el actor, pero Motos contestó ente risas que "lo que he contado es todo de lo que me acuerdo, no me he guardado ningún detalle".