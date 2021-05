Quién es el grupo The Roop, representante de Lituania en Eurovisión 2021 con 'Discoteque'

The Roop es el grupo musical que representará a Lituania en el festival de Eurovisión 2021, cuya final tendrá lugar el sábado 22 de mayo, aunque esta banda deberá jugarse su paso en la semifinal del día 18 de mayo.

Este grupo ha arrasado en la selección del Pabandom Iš Naujo 2021 de su país, por lo que se ha convertido automáticamente en el representante del festival. Lo hará presentando su canción Discoteque, que está inspirada en los 80 y ha recibido una muy buena acogida por la audiencia y el jurado del programa de selección lituano.

"Nos sentimos muy felices. Ha sido como un deja-vu. Sentimos que teníamos un viaje inconcluso del año pasado y ese fue el principal impulso para regresar", ha afirmado el vocalista, Vaidotas Valiukevičius tras su victoria.

¿Quiénes son los integrantes de este grupo?

The Roop es una banda que se constituyó en el año 2014, cuyos miembros son: Vaidotas Valiukevičius, Robertas Baranauskas y Mantas Banišauskas. El estilo que presenten se mueve en una mezcla de rock, pop-rock, soft-rock, dance-rock, indie y pop, según recoge RTVE.

Este grupo ya participó en la selección de Lituania en el año 2018 con su tema Yes, I do, para la edición de Lisboa, pero quedaron en tercera posición. Ahora, con esta nueva canción se enfrentan de nuevo al reto de Eurovisión 2021, tras recibir todo el apoyo de la audiencia lituana.

Su primer álbum se lanzó en el año 2015, To whom it may concern. Dos años después presentaron Ghosts, lo que les ha llevado a tener fama internacional, haciendo actuaciones en países como Bélgica, Serbia y Brasil.