Quién es James Newman, representante de Reino Unido en Eurovisión 2021 con 'Embers'

El próximo sábado 22 de mayo tendrá lugar la gala final de Eurovisión 2021, por lo que ya se han dado a conocer los cantantes que interpretarán sus propuestas para conseguir el mejor puesto para su país. Uno de ellos es James Newman, que representa a Reino Unido y que está directamente en la final del festival.

Este representante británico interpretará la canción Embers en el concurso, después de haber sido seleccionado por la BBC en 2020, edición que fue cancelada por la pandemia. Ahora, Newman repite candidatura con este tema que fue coescrito junto a algunos de los mejores compositores del país.

"Estoy muy emocionado y honrado de tener una segunda oportunidad de representar a mi país en el Festival de Eurovisión. No he dejado de hacer música nueva encerrado y espero que el público disfrute con la canción que llevaré a Eurovisión en 2021 ", explicó el cantante, tal y como recoge RTVE.

Datos biográficos de James Newman

Este compositor de 35 años nació en Settle, North Yorkhire, Inglaterra, y ya lleva un largo recorrido en el mundo de la música gracias a su faceta de cantante y compositor. De hecho, llegó a ganar un BRIT Award al mejor single por Waiting all night, interpretada por Rudimental y Ella Eyre.

Igualmente, fue nominado a los Premios Grammy en dos ocasiones: por el tema Coping del álbum Sex And Cigarettes de Toni Braxton y otra por el sencillo Let’Em Talk del disco Rainbow de Kesha.

Coescribió también Lay it all on me interpretado por Rudimental con Ed Sheeran, así como Blame, un tema del DJ Calvin Harris que alcanzó el puesto 19º en la lista Billboard. El vocalista de dicha canción es su hermano menor, John Newman, que saltó a la fama en 2013 gracias a su single Love me again, con más de 800 millones de visualizaciones en YouTube.