Colomer advoca per "regionalitzar" les dades perquè Regne Unit veja la Comunitat com a destinació segura

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha advocat aquest dimecres per "regionalitzar" les dades d'incidència de coronavirus, en el marc de la "concertació europea", perquè el Regne Unit veja a la Comunitat Valenciana com una destinació segura a l'hora d'acollir turistes d'eixa procedència.

Així ho ha indicat en declaracions als mitjans a Cullera (València), on ha assistit a la presentació de la marca 'Origen Cullera, capital gastronómica del arroz', en ser preguntat per quina és l'estratègia que va a desenvolupar la Comunitat Valenciana davant la incertesa de l'arribada per a aquest estiu del turisme britànic.

Colomer, que ha assenyalat que el turista postcovid serà "més exigent, més mirat i ja ens va bé que siga així", ha considerat que per a la Comunitat Valenciana "el millor seria que poguera, en el marc de la concertació europea, regionalitzar les dades perquè en aquest moment aporta millors registres que les illes" i és una de les millors regions de tota Europa quant a la menor incidència del coronavirus. "És un error que es fixen en les xifres del conjunt del nostre entorn", ha dit.

En aquest context, ha incidit que si es pogueren regionalitzar les dades d'incidència de la covid-19, "seria enormement positiu perquè s'ajustaria més a la realitat i a l'exigència de seguretat que el turisme reivindica hui en dia".

En tot cas, ha defés que la Generalitat està realitzant "múltiples" gestions a tots els nivells -diplomàtiques, polítiques institucionals i sectorials- per a atraure al turisme britànic i ha destacat que tenen "bons aliats" en la indústria turística del Regne Unit, "que entén que el perfil del turista britànic adora la Comunitat Valenciana".

Per tant, ha conclòs, "es tracta que en les pròximes setmanes siguem capaços d'alçar aquest veto" i que Espanya també evolucione postivamente en el registre sanitari per a tindre un estiu on la presència dels turistes britànics "siga el més dinàmica possible".