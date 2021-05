Guàrdia Civil investiga la mort violenta d'una dona i el posterior suïcidi del seu fill a Onda

La Guàrdia Civil investiga si un home ha matat la seua mare a Onda (Castelló) i posteriorment s'ha suïcidat, segons han informat fonts de l'institut armat, que han assenyalat que la víctima va morir després de patir una agressió, encara que no s'han precisat les circumstàncies.

Segons ha pogut saber Europa Press, els fets s'han produït aquest matí en un domicili de l'avinguda Montendre d'Onda, on ha sigut trobat el cos sense vida d'una dona d'uns 77 anys que, segons han assenyalat fonts municipals, presentava diverses punyalades.

L'agressió s'ha produït en una vivenda d'un primer pis, des d'on el fill de la víctima, de 50 anys, ha pujat al terrat de l'edifici i suposadament s'ha llevat la vida després de llançar-se al buit.

Segons publica el diari Las Provincias, han sigut uns veïns els que han avisat el 112 que un home s'havia llançat al buit. Després d'esbrinar que la mare del mort tenia Alzheimer, agents de la Policia Local van contactar amb una neboda, que els va facilitar les claus del domicili, on els agents van trobar el cos sense vida de la dona. El fill tenia nombrosos antecedents per diferents causes.