Cvirus.- La CEOH demana al Consell ampliar immediatament el toc de queda fins a les 2.00 per a evitar "efecte champagne"

Sobre aquest tema, demana la convocatòria urgent de la taula de diàleg amb les organitzacions del sector per a treballar la recuperació de la "nova" normalitat i en eixe sentit han destacat "les magnífiques dades epidemiològiques" de la Comunitat Valenciana, amb la incidència acumulada més baixa de tota Europa, amb amb prou faenes 35 casos de IA.

Així, consideren que en establir l'horari del toc de queda fins a les 02.00 hores del matí amb una evolució graduada, progressiva i controlada de la recuperació de la mobilitat que "evitaria l'efecte champagne si es mantenen les severes restriccions actuals".

D'aquesta manera, en ampliar l'horari dels bars i restaurants fins a la 1:30 hores i el dels locals d'oci fins a les 2:00 hores, que permetria s'evitaria les "lamentables" i "perilloses" imatges dels macrobotellones en carrers i places públiques a la Comunitat Valenciana, a 15 dies que expire el toc de queda i en "un context de permanent volatilitat jurídica".

En eixe sentit, s'ha referit a les "imatges de descontrol, incivisme i amb una Policia desbordada de les quals hem sigut testimonis tots aquest cap de setmana, després de la fi de l'Estat d'Alarma en la majoria de les comunitats autònomes per no haver planificat la volta a la normalitat de l'hoteleria ni la reobertura de l'oci nocturn".

Així mateix, assenyala que es deu també tindre en compte "la inseguretat jurídica" amb la qual s'està produint aquest procés, i pendents que el Tribunal Suprem establisca jurisprudència sobre quin criteri ha de prevaldre entre les comunitats autònomes, els tribunals superiors de les quals han optat, de forma contradictòria, per impedir el toc de queda o permetre que determinades comunitats autònomes ho implanten".

Per açò, reclamen "evitar la seua judicialització i protegir al teixit empresarial de la restauració, l'oci i els espectacles, extremadament afeblit i exhaust quan arranca el quinzé mes de confinaments, restriccions, tancaments i suspensions de l'activitat de forma encadenada".

Per tot açò, conclouen que amb la baixíssima incidència acumulada de la Comunitat Valenciana hauria de "ser prioritari defendre i protegir la salut dels ciutadans, comptant amb la bona evolució de la campanya de vacunació" i, al mateix temps "flexibilitzar la reobertura de l'activitat reglada dels locals d'oci i restauració, ja que és l'única ferramenta eficaç amb la qual expliquem per a garantir una desescalada ordenada".

50 MILIONS PER A l'OCI NOCTURN

Paral·lelament, per a la CEOH resulta "urgent i prioritari" que el Govern del Botànic fixe els criteris de distribució del Pla Resistir Plus, que "no poden dilatar-se ni una setmana més" i deixar fora les empreses de més de 10 treballadors, així com establir unes ajudes econòmiques directes a l'oci nocturn per 50 milions d'euros que siguen capaços de garantir la supervivència dels 1.137 establiments que han resistit fins ara. "Una reivindicació a la qual la Coordinadora no va a renunciar, ja que considera que és de justícia", ha postil·lat.