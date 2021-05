Més de 120 locals animen a gaudir de 'La hora del vermut' i tapes d'autor

D'aquesta manera, el licor valencià i les tapes d'autor protagonitzaran aquest esdeveniment gastronòmic, que tindrà lloc entre els dies 13 i 23 de maig.

Mercatbar, el local de tapes de Quique Dacosta a València, ha acollit aquest dimarts la presentació de la cita, que impulsa la Confederació Empresarial de Turisme i Hoteleria de la Comunitat Valenciana (Conhostur).

El president de l'entitat, Manuel Espinar, -que ha participat en l'acte al costat de la sumiller i directora dels restaurants del xef Quique Dacosta a València, Manuela Romeralo- ha destacat "la qualitat i l'àmplia varietat de vermuts que es poden trobar a la Comunitat i que s'han agrupat en el catàleg d'aquest esdeveniment".

Romeralo, per la seua banda, s'ha referit "al fet que cada vermut de la Comunitat és reflex de la tradició enológica dels nostres cellers, i ens pemiten reconéixer en cadascun d'ells el paisatge i l'entorn a través dels botànics amb els quals s'elaboren".

Si bé l'arribada del bon temps i la recent relaxació de les mesures en els establiments hostelers fan preveure "la bona acceptació de l'esdeveniment" per part del públic, Manuel Espinar ha insistit en "el missatge de responsabilitat i ha demanat el respecte cap a les normes vigents per a evitar que tota la societat es veja sotmesa a noves restriccions".

El vermut, una recepta en la qual es combina el vi amb absenta i l'essència del qual procedeix de la maceració amb botànics, herbes, arrels, flors. Se serveix com a aperitiu abans dels menjars i és, per a molts, un moment sagrat durant el qual gaudir de la companyia. Fent honor a aquesta pausa especial i aprofitant les possibilitats infinites que ofereix aquesta recepta, el catàleg d'aquest esdeveniment es nodreix d'eixa riquesa per a oferir una imponent llista de locals i la seua pròpia visió de l'aperitiu, compost de vermut valencià i tapa.

El clàssic vermut rosso obri una llista de seleccions entre les quals també s'inclouen suggeriments com el vermut a base de moscatell, un vermut macerat amb herbes de la Serra Mariola, licor a base de raïm garnatxa o de la varietat Monastrel, coctel de vermut amb toc de tònica.

CLÓTXINES AMB BEIXAMEL DE COCO

Les opcions són nombroses i no venen soles, ja que cada copa arriba acompanyada d'una tapa tan apetecible com clótxines amb beixamel de coco i curri roig de taronja, croquetó casolà, magre guisat amb tomaca, gilda casolana a base d'adobats, bonito, AOVE, tomaca adobada, ou i amanida amb emulsió de guacamole. Totes les propostes estan detallades en la pàgina web