La Comunitat Valenciana lidera les Banderes Blaves amb un total de 153 a les seues platges i ports

La Comunitat Valenciana és líder a Espanya en nombre de platges i ports amb Bandera Blava enguany, amb un total de 153. Aquesta xifra suposa un increment respecte a la passada edició, quan es va fer amb 148.

Al seu torn, Espanya ha obtingut un total de 713 Banderes Blaves (615 platges, 96 ports esportius i dues en embarcacions turístiques sostenibles) que onejaran a partir de juny en el litoral del país, la qual cosa suposen 25 més respecte a l'any passat. D'aquesta manera, Espanya, amb 25 platges i 2 ports més, manté el seu lideratge internacional. Li segueixen en aquesta classificació a nivell internacional, França, Itàlia, Grècia, Turquia i Portugal.

En concret, la costa valenciana continua en el lloc més alt de Banderes Blaves a Espanya amb 153, 137 en platges i 16 per a ports. Li segueixen Andalusia amb 137 'Banderes blaves', 115 en platges, 20 en ports i 2 en embarcacions; i Galícia amb 122 distintius, dels quals 111 són per a platges i 11 per a ports.

A la província de Castelló, onejarà la distinció en paratges d'Alcalá de Xivert (El Carregador, El Moro, La Romana, Manyetes); Almassora (Benafeli, de nova incorporació); Almenara (Casablanca); Benicarló (La Caracola i Morrongo); Benicàssim (Dels Terrers, Heliòpolis, L'Almadrava, Torre de Sant Vicent i Voramar); Borriana (El Grau-Malva-rosa, L'Arenal); Castelló de la Plana (Gurugú i Pinar); Moncofa (Grau, L'Estanyol, Masbó, Pedra Roja); Nules (Marines); Orpesa (La Conxa, Les Amplaries, Morro de Gos, Plagetes de Bellver); Peníscola (Nord); Torreblanca (Nord); Vinaròs (Fora Forat i Forti) i Xilxes (El Cirerer i Les Cases).

Quant a la demarcació de València, el llistat inclou a Bellreguard; Canet d'en Berenguer (Racó de la Mar); Cullera (Cap Blanc, El Dossel, El Far, Les Oliveres, Racó i Sant Antoni); Daimús; Gandia (Nord); La Pobla de Farnals (Nord); Miramar; Oliva (L'Aigua Morta, L'Aigua Blanca, Pau-Pi, Terranova-Burguera); Piles; Puçol; Sagunt (Corint, L'Almardá, Nord i Port de Sagunt); Tavernes de la Valldigna (La Goleta, Tavernes de la Valldigna); València (Cabanyal, El Saler, L'Arbre del Gos, La Devesa, La Garrofera, Malva-Rosa, Recatí-Perellonet) i Xeraco.

Finalment, a Alacant han sigut seleccionades platges de la capital (L'Albufereta, Postiguet, Saladar-Urbanova, Sant Joan i Tabarca); Altea (Cap Blanc, La Roda, L’Espigó); Benidorm (Llevant, Mal Pas, Ponent); Benissa (Cala Fustera); Calp (Cantal Roig, La Fossa, L'Arenal-Bol); Dénia (Les Bovetes, Les Deveses, Les Marines, Marineta Cassiana, Molins, Punta del Raset); El Campello (Carrer de la Mar, Mutxavista) i el Poble Nou de Benitatxel (Cala del Moraig).

Completen la selecció Elx (Arenals del Sol-Sud, Carabassí, L'Altet, La Marina, Les Pesqueres-El Rebollo); Finestrat (La Cala); Guardamar del Segura (Centre, El Moncaio, La Roqueta); L'Alfàs del Pi (Racó de L'Albir); Orihuela (Aguamarina, Barranco Rubio, Cap Roig-La Caleta, Cala Capità, Cala Tancada, Cala Estaca, Cala Mosca, Campoamor, La Zenia- Cala Bosc, Mil Palmeres, Punta Prima); Pilar de la Horadada (Conde, Higuericas, Jesuïtes, Mil Palmeres, Port, Rocamar); Santa Pola (Cales de l'Est, Cales, Santiago Bernabéu, L'Ermita -nova-, Llevant, Tamarit, Varador); Teulada (El Portet, La Ampolla, Les Platgetes); Torrevieja (Cap Cervera, Cala de les Piteres, El Capellà, Els Locos, Els Nàufrags, Torrelamata-Sud) la Vila Joiosa (Bon Nou, Ciutat (Centre), La Caleta, Paradís, Varadero); i Xàbia (L'Arenal, La Granadella i La Grava).

Resultats "satisfactoris i esperançadors"

En tota Espanya, el nombre de municipis litorals espanyols participants en 2021 és de 249, cinc més que en 2019, dels quals 676 platges van ser candidates, 14 més que l'any passat. A més, 15 platges van rebre per primera vegada el guardó 'Bandera Blava', mentre que 34 platges el recuperen de l'any anterior.

Per al president de l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC-FEE), José Palacios Aguilar, aquests resultats són "satisfactoris i esperançadors" i demostren una gran faena de les diferents administracions.

A més, a Espanya hi ha 70 centres blaus i 75 senderes blaves, que, segons José Palacios Aguilar, fomenten l'educació ambiental en el litoral i aporten coneixement de l'entorn i alternatives d'oci.

Gandia, premiada en educació ambiental

Quant a les distincions temàtiques, en la categoria de socorrisme i primers auxilis els municipis premiats han sigut Chiclana de la Frontera (Cadis) i Muro (Balears), mentre que en educació ambiental es va premiar a Arucas (Palmes de Gran canària), Conil de la Frontera (Cadis) i Gandia (València).

Finalment, en platges inclusives les premiades han sigut Arnuero (Cantàbria), Arona (Santa Cruz de Tenerife) i Santa Eulalia del Riu (Balears).