ACPV celebra un 50 aniversario "antológico" con cuatro discos que forman un 'Mural Sonor' de música valenciana

Los cuatro discos se entroncan a partir de las siglas de Acció Cultural: A de 'Arrel' (raíz) para la música tradicional; C de 'Carrer' (calle) para la música festiva; P de 'Pell' (piel) para la 'cançó d'autor'; V de 'Veta' por la música pop-rock. La presidenta de Acció Cultural, Anna Oliver, y el coordinador de actividades, Rubén Pitarch, han presentado este proyecto "delicatessen" junto a varios de los músicos que participan, como Mireia Vives o Miquel Gil.

La idea del CD es crear un "mural sonoro" basado en las versiones de diferentes artistas de música valenciana más o menos conocida, desde la tradicional hasta grupos actuales. La recopilación apostará por canciones de grupos que no tuvieron tanta trascendencia, y también se buscará la paridad en los intérpretes y las canciones seleccionadas.

En concreto, cada disco tendrá unos artistas encargados: Miquel Gil y Noelia Llorens. Gil ha explicado que este CD incluirá unas 20 canciones basadas en música tradicional de "toda la geografía del país", aunque se cambiarán las letras. En 'Arrel' se implicará a poetas y se buscará una dualidad entre presente y pasado.

La 'C' representará a la música festiva, de la mano de Andreu Ferre de El Diluvi y Lucia Bisquert de Sedajazz. Bisquert ha explicado que esta parte de la recopilación recogerá canciones de grupos como Obrint Pas o La Gossa Sorda: "En mi caso, son temas que han formado parte de mi adolescencia", ha agregado. Ferre ha agregado que en este disco participarán también músicos callejeros.

Por 'Pell' se entiende la 'cançó d'autor', desde Raimon y Mari Carmen Girau hasta Clara Andrés pasando por Ovidi Montllor. Serán Mireia Vives y Borja Penalba los encargados de producir este CD, que contará con 17 canciones.

La 'V' viene de 'Veta', que es la metáfora utilizada para representar al género que más se salió de la norma de la música valenciana: el 'pop-rock'. Así, como analogía a las vetas de la madera, Alex Martínez, de Tardor, y May Ibáñez, de Badlands, rescatarán y adaptarán canciones de grupos rock que no tuvieron "la trascendencia que merecían". En este caso, todas las canciones serán de bandas que ya no están en activo y las interpretarán cantantes de grupos actuales.

OBJETIVO: 25 D'ABRIL

La idea es que el recopilatorio se pueda publicar a final de año y que durante este verano se lleven a cabo las grabaciones. No obstante, Oliver ha puntualizado que la idea es no quedarse solo en el disco, y ha abierto la puerta a poder presentarlo en concierto el próximo 25 d'Abril.

También se plantean realizar conciertos a lo largo de la geografía valenciana, para dar la posibilidad a los artistas de exhibir sus versiones. Oliver ha incidido en que "todo el dinero que se pide es el necesario para grabar el disco" y que "irá destinado a los artistas".