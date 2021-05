Extingit l'incendi de vegetació declarat el dissabte a Alcalalí després d'una crema descontrolada

Dos unitats de bombers forestals de la Generalitat i una autobomba romanien aquest matí treballant en l'extinció de l'incendi, l'evolució del qual, a eixa hora, no requeria la intervenció de mitjans aeris.

El foc es va declarar aquest diumenge a Alcalalí i es va donar per estabilitzat a les 19.22 hores. El Centre de Coordinació d'Emergències va arribar a establir la Situació 1 del Pla Especial d'Incendis Forestals (PEIF) per la proximitat de l'incendi a vivendes.

El nivell 1 d'alerta del PEIF es decreta quan una situació d'emergència provocada per un o diversos incendis forestals pot afectar greument a béns forestals o afectar lleument a la població i béns de naturalesa no forestal, per a l'extinció de la qual pot ser necessari incorporar mitjans extraordinaris.