El presidente del Cabildo de Gran Canaria pide al TSJC que corrija el error de llamar 'Las Palmas' a la isla

En un comunicado, la Corporación insular ha explicado que la errata se encuentra en las páginas 15 y 16 el auto, las que recogen el voto particular emitido por los magistrados Guillarte Martín-Calero y Hernández Cordobés.

En las mismas puede leerse "...la realidad de cada uno de los territorios insulares, en cuanto a sus factores demográficos, sociales y de asistencia sanitaria singulares, así como en el peso específico en la situación epidemiológica en el conjunto del Archipiélago de las islas más pobladas, Tenerife y Las Palmas".

Morales ha comentado que pese "a tratarse de un lapsus linguae que no debería tener mayor trascendencia" el voto particular pasa a formar parte integrante del auto en que se inserta, incorporándose a la jurisprudencia, lo que, sumando a la repercusión del texto jurídico, provocará que "el error padecido en el nombre de la isla de Gran Canaria perdure en el tiempo si no se corrige adecuadamente".