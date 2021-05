València i Lambda firmaran un conveni per a "visualitzar la realitat" LGTBI en la ciutat

En concret, l'Ajuntament de València posarà en comú els recursos ordinaris que disposa per a la deguda execució de la col·laboració i atorgarà una subvenció nominativa a Lambda anual de 12.000 euros per a la realització de diverses accions com la celebració de l'orgull LGTBI a València, l'entrega dels Premis Margarida Borràs, la celebració del festival Mostra la Ploma o activitats de suport social, ha indicat el consistori en un comunicat.

El termini de durada del contracte serà de quatre anys. La vigència del conveni tindrà efecte des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2024, amb la possibilitat de pròrroga per a un període de fins a quatre anys addicionals.

Està prevista la firma del conveni el pròxim dia 17 de maig, coincidint amb Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Lesbofobia, la Bifobia i la Transfobia, que se celebra per a commemorar l'eliminació de l'homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de l'Assemblea General de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que va tindre lloc el 17 de maig de 1990.

La regidora d'Igualtat, Lucía Beamud, ha destacat que aquest conveni permet col·laborar amb la defensa dels drets que defèn Lambda, una cosa "primordial" per a "visibilitzar el col·lectiu i impulsar la seua normalització social".

Beamud ha assenyalat que el consistori es veurà "implicat" en aquelles activitats de tipus social o cultural que Lambda desenvolupe al voltant de la data del dia Internacional per a la diversitat LGTBI, "com ocorre amb la prevenció de delictes d'odi i discursos d'intolerància que en ocasions ocorren en la nostra societat".