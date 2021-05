Vox solicita al Principado que permita público en las competiciones de deporte escolar

En concreto, el portavoz pregunta a los responsables del Gobierno regional sobre "cuál es el motivo por el que unas categorías sí, y otras no, se pueden desarrollar con público" y "por qué, en deportes no federados sí se puede contar con la presencia de público, y en los federados no". "Entendemos que es una norma sin sentido y reclamamos que permita la entrada de público a las competiciones de deporte base, en edad escolar", ha señalado a través de nota de prensa..

"La competición vuelve tras meses sin actividad y una vez más, el Gobierno regional nos sorprende con normas 'sinsentido', y sin elaborar un plan previamente establecido, a pesar de haber tenido más de un año para elaborarlo", ha denunciado.

"El presidente del Principado nos tiene acostumbrados a imponer decisiones alejadas de los intereses de los asturianos. Los asturianos quieren libertad y no restricciones absurdas, como ocurre en este caso", ha indicado.