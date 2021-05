Vergeles anuncia que, dada la ocupación actual, se puede planificar el desmantelamiento del hospital de Ifeba

Así, en varios tuits recogidos por Europa Press, Vergeles ha dado las gracias al Ejército, al Ayuntamiento de Badajoz y a la Gerencia del Área de Salud de Badajoz por su labor en la puesta en marcha de este recurso.

De igual forma, Vergeles se ha referido también a que esta noche se producen las primeras flexibilizaciones de medidas contra la Covid en esta nueva etapa y ha mostrado su confianza en sectores como la hostelería y en toda la sociedad para poder seguir controlando la pandemia y poder seguir vacunando.

De esta forma, ha aseverado que se está en unos momentos, por el control de la pandemia y por la vacunación, que permiten flexibilizaciones y ha apuntado que hay que esforzarse en permitir esta flexibilización "desde la convivencia", ya que permitir a los sectores de la economía desarrollarse es "labor de todas y todos".

"Si todas y todos lo permitimos podremos hacer que la hostelería cierre a las 24 horas. Tenga un aforo del 50 por ciento en interior y un 85 por ciento en exterior. No volver atrás depende de todas y todos. Somos una sociedad madura y responsable ¡A demostrarlo!", ha apuntado.

En este sentido, también ha destacado que hay parejas que quieren casarse y celebrar sus bodas o personas que quieren disfrutar de la cultura y del deporte, por lo que ha dicho que "podemos hacerlo". "Somos una sociedad madura y responsable ¡A demostrarlo!", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que se debe respetar el proceso de vacunación, que va "a buen ritmo", ya que es algo que se le debe a todos los ciudadanos. "Sigamos sin contagiarnos. Contagiado se pierde una vacuna y una oportunidad para la salud colectiva. Hagámoslo posible. Somos una sociedad madura y responsable", ha aseverado.

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE PATENTES

Por otro lado, el consejero extremeño ha considerado que hablar de la suspensión temporal de las patentes de las vacunas es "simplificar mucho" el acceso "justo" a los medicamentos.

"Cuánto se habla estos días de la suspensión temporal de las patentes de las vacunas. Y, puedo estar equivocado, pero eso es simplificar mucho el acceso justo a los medicamentos. Puestos a simplificar, lo digo alto y claro, las mismas vacunas para toda la sociedad", ha asegurado en varios tuits.

En este sentido, ha apuntado que "no está solo en el componente principal de la vacuna que es lo que hace efecto" y ha añadido que es necesario que la fabricación y el envasado se produzca con las "mismas garantías de calidad".

Esa calidad en la fabricación, ha indicado, evita "efectos adversos" y eso, a cualquier europeo, se lo acredita la Agencia Europea del Medicamento con inspecciones a las plantas de fabricación.

"Yo quiero también esa calidad para el resto del mundo. No es tan simple como las patentes. Y no es tan simple como las patentes sobre todo en un medicamento innovador, como son las vacunas, donde es muy importante cómo se fabrica y envasa. Por eso, puestos a simplificar, no hablemos de patentes, hablemos de acceso justo a las vacunas contra la covid en todo el mundo", ha aseverado.