Más de 700 personas asistirán a la Missa d'Infants con "el mayor dispositivo de seguridad del último año"

La Concejalía de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València ha informado este viernes del operativo, que la Policía Local desarrollará en la plaza de la Virgen y en todos sus accesos.

El acto, al que solo se puede asistir con invitación, contará con un perímetro mucho más amplio, alejado de la plaza de la Virgen, para evitar aglomeraciones e implicará a un total de 76 agentes que velarán por el cumplimiento de la normativa sanitaria en vigor.

Desde la Policía Local de València se ha insistido en la recomendación de que no asista nadie que no tenga invitación al acto. "No vayan a la plaza de la Virgen sino tienen acreditación", ha instado el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, quien ha recalcado que "es fundamental que la ciudadanía siga todas las indicaciones de las autoridades para que el acto se desarrolle con éxito y sin riesgos".

"La ciudadanía ha demostrado en los últimos meses su gran responsabilidad, mañana es la primera oportunidad que tenemos en el último año para demostrarnos que podemos acoger de nuevo actos con una gran afluencia de público" ha añadido el responsable del área de Seguridad en el consistorio.

Este sábado por la tarde está previsto el montaje de todo el perímetro interior y exterior de la plaza de la Virgen así como la instalación, con distancias de seguridad, de las sillas para seguir el evento.

Desde la Policía Local de València también se ha informado que en la invitación necesaria para asistir a la Missa d'Infants constará el acceso al evento, el acceso al sector 1 se realizará por la plaza de la Almoina, el 2 por la calle Caballeros y el 3 por Navellos.

Se recuerda que no se celebrarán misas en la Basílica, tampoco la tradicional Misa de Descoberta y que todos los accesos a la plaza estarán cortados y vigilados desde las 17.30 de mañana sábado. Tampoco podrán instalarse naturalmente terrazas de establecimientos de hostelería ni estacionar bicicletas en la plaza mientras dure el evento.

El dispositivo, coordinado con Policía Nacional y el Arzobispado, contará con un Puesto de Mando Avanzado (PMA) que se ubicará en la plaza del Arzobispado. Las sillas comenzarán a retirarse partir de la finalización de la Missa d'Infants alrededor de las nueve y media de la mañana aunque la vigilancia policial se mantendrá durante todo el día para evitar aglomeraciones de fieles a la Basílica.

Será el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, quien presidirá, desde las 08.00 horas, la celebración de la Missa d'Infants.

Desde la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados han expresado su deseo de llevar a cabo todas las celebraciones de la fiesta de la patrona de Valencia que la normativa de la pandemia permita. "Pero este año es imposible celebrar, el domingo 9 de mayo, la misa de Descoberta, el traslado de la Virgen y la solemne procesión general vespertina, ni el entrañable y multitudinario acto del besamanos", explican.

El principal acto de la fiesta, la tradicional Missa d'Infants, sí se celebrará "cumpliendo las medidas sanitarias vigentes, con aforo máximo en la Plaza de la Virgen establecido por las autoridades de 750 personas y acceso limitado a las personas con acreditación oficial", motivo por el cual desde la Basílica invitan "encarecidamente a los fieles a no aproximarse a la plaza ni a sus calles adyacentes, y seguir la misa que se retransmitirá en La Ocho TV".

La Missa d'Infants será oficiada por el cardenal Cañizares y concelebrada por alrededor de 40 sacerdotes, entre ellos, los monseñores Jesús Murgui y Casimiro López, obispos de Orihuela-Alicante y Segorbe-Castellón, respectivamente; los auxiliares de Valencia, monseñor Javier Salinas y Arturo Ros; el arzobispo emérito de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña; el obispo auxiliar emérito de Valencia, monseñor Esteban Escudero; y monseñor Juan Piris y José Vilaplana, obispos eméritos de Lleida y Huelva, respectivamente; junto con miembros del Cabildo Catedralicio, el Consejo Episcopal y la Capellanía de la Basílica.

"Con la organización prevista de la Missa d'Infants intentamos salvar esta entrañable y popular celebración, pero rogamos con insistencia a que los fieles no se acerquen a la plaza y, sobre todo, no provoquen aglomeraciones, ya que no habrá campo visual para ver nada de lo que ocurra dentro de la plaza", inciden fuentes del Arzobispado.

FIESTA DE LA PATRONA

Los actos oficiales de la festividad de la Mare de Déu dels Desamparats dan comienzo este viernes en la Basílica, con la celebración de las solemnes vísperas pontificales, organizadas por el Cabildo de la Catedral, con la intervención de la Escolanía de la Virgen.

Mañana, sábado 8 de mayo, se mantiene la celebración de la Salve solemnísima, a las 20 horas, en la Basílica, pero este año realizará a puerta cerrada y sin presencia de fieles, con la participación de la Escolanía y antiguos escolanes.

El domingo 9 de mayo, a las 8 horas, tendrá lugar la Missa d'Infants, en la Plaza de la Virgen, con acceso limitado al recinto con acreditación oficial. También el 9 de mayo, a las 12.00 horas, tendrá lugar la Misa de Pontifical en la Catedral, presidida por el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, con la presencia de la imagen de la Virgen y con control de aforo que estará limitado al 50 por ciento, cumpliendo la normativa de las autoridades.

Al finalizar la Misa de Pontifical, que será retransmitida por el canal Youtube de la Catedral de Valencia, habrá "una pequeña procesión claustral, por el interior de la Seo, al estilo de las realizadas en las festividades de Sant Vicent Mártir y Sant Vicent Ferrer".

Por la tarde, no se celebrará la procesión general pero sí está previsto que la imagen peregrina de la Mare de Déu dels Desamparats recorra algunas calles de València en su 'maremóvil' "sin avisar previamente sobre el recorrido, sin paradas y sin bajar en ningún momento la imagen de su vehículo, con la única pretensión de acercar la imagen de la Virgen a sus fieles de forma sencilla en este tiempo de pandemia".

El día de la fiesta de la Virgen de los Desamparados, el domingo 9 de mayo, no se celebrarán misas en el interior de la Basílica, templo que permanecerá abierto, de forma ininterrumpida, desde las 10.30 hasta las 21 horas, facilitando, de esta forma, que los fieles puedan visitar a la Mare de Déu y rezar dentro del templo. La única puerta de acceso será la que da a la Plaza de la Virgen y más cercana a la Catedral, se cumplirá en todo momento el límite de aforo y está previsto habilitar un vallado que canalice el acceso al templo.