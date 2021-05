Unides Podem reclama que les dones prostituïdes assassinades es reconeguen com a violència masclista

Aquesta proposició no de llei (PNL), presentada en Les Corts, pretén recordar que sobre les dones prostituïdes pesa actualment "un estigma".

"El tractament dels seus assassinats, tant per part dels mitjans de comunicació, com de les institucions, com per part de la societat, no és el mateix que el donat en casos d'altres dones assassinades pel masclisme", denúncia en un comunicat la portaveu d'Igualtat d'UP, Cristina Cabedo.

Es troben, al seu juí, en una situació d'invisibilitat permanent i de falta de reconeixement de l'origen d'aquesta situació, vinculada a les relacions de poder desiguals "pròpies d'un model patriarcal".

Les dones prostituïdes assassinades entren dins de la definició de la llei autonòmica contra la violència masclista i, per al grup 'morat', mereixen el mateix tractament que totes les dones "mortes per aquestes violències". De fet, la llei inclou expressament l'explotació sexual com a manifestació de la violència sobre la dona.

En els últims tres anys cal lamentar cinc feminicidis de dones prostituïdes a la Comunitat Valenciana: a Castelló de la Plana; a València, una dona de 32; a València, una dona de 26 anys; en el municipi valencià de Manuel, una dona de 25; en la localitat valenciana d'Albal, una dona de 19.

Però la diputada d'UP recorda que hi ha precedents des de 1986, com la dona prostituïda assassinada a Requena (València): "No tenim cap certesa de quantes dones prostituïdes són, i estan sent, realment assassinades, una qüestió fonamental no solament per a conéixer la magnitud de la seua realitat, sinó també per a saber la realitat dels paràmetres masclistes en general, on el sistema prostitucional és base fonamental".

Per tot açò, adverteix, quan s'assassina a una dona prostituïda no es produeix la mateixa solidaritat institucional ni es fan minuts de silenci al respecte, per la qual cosa "clarament cal reconéixer a les dones prostituïdes assassinades com a dones víctimes del masclisme".