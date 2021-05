Bonig se despide entre lágrimas de Les Corts con ovación de todos los grupos y pidiendo perdón a Barberá

Bonig ha cerrado su intervención recordando a Barberá y asumiendo la responsabilidad por el apoyo del PP a la resolución que le instaba a dejar el Senado. "Hoy aquí, con total honestidad, pido perdón. Lo siento y me equivoqué", ha agregado.

Durante su discurso, Bonig ha recordado la que ha sido su "casa durante seis años" y les ha deseado "suerte y aciertos". El perdón también ha sido parte de su discurso. "Perdón porque soy vehemente, pasional, no concibo la vida sin vehemencia ni pasión. He defendido con pasión y he tratado con respeto, perdón si me he pasado", ha agregado.

"Soy leal y contundente en los acuerdos y en los desacuerdos", ha aseverado, y ha dado las gracias al resto de grupos por los mensajes. "Estoy por pasarme a Compromís o al PSPV", ha bromeado, pero rápidamente ha zanjado: "No lo haré".

Se ha centrado especialmente en tres personas en su agradecimiento: el síndic de Compromís, Fran Ferri ("gracias Fran por todo, jamás pensé que con alguien de Compromís tendría tantísima afinidad en lo personal"); el del PSPV-PSOE, Manolo Mata ("Gracias Manolo, por todo, mil gracias") y al portavoz adjunto de Vox, José María Llanos, por acudir al funeral de su padre: "Jamás lo olvidaré". Los tres se han acercado a abrazarle cuando ha terminado.

También ha tenido palabras para ella el president de la cámara, Enric Morera: "Isabel, te echaremos a faltar. Gracias por estos seis años, que hemos aprendido mucho de tu leal oposición". Momentos antes, la vicepresidenta, Mónica Oltra, se ha acercado a despedirse.

"LIBRE SOY PARA IRME"

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido previamente, Bonig, visiblemente emocionada, ha recordado los "momentos maravillosos y extraordinarios" que ha vivido al frente de los 'populares', pero también el "bochorno y la vergüenza" por "la conducta de algunos que han empañado el inmenso trabajo de tantos cargos del PP".

"He reído y llorado a partes iguales, he disfrutado y he sufrido", ha manifestado la hasta ahora síndica. Así, ha defendido que ha actuado con "responsabilidad, pasión, decisión y valentía". "No era fácil, créanme que no era fácil", ha agregado.

También se ha acordado de la gente que ha perdido: su padre, en enero de este año, que "murió siendo el militante más antiguo del PSOE de la Vall d'Uixó", y de Rita Barberá, "una gran mujer que le puso pasión a la vida".

Ahora, como militante de base, apuesta por "tomar distancia" y "reflexionar", aunque "se puede hacer política de muchas formas". "Libre fui para entrar y libre soy para irme", ha agregado.