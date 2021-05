El hermoso gesto de Dwayne 'The Rock' Johnson con una fan de 4 años con cáncer y síndrome de Down

Es la segunda persona con más seguidores (233 millones, uno más que Ariana Grande) en Instagram, solo por detrás de la cuenta oficial de la propia red social y de Cristiano Ronaldo, pero ello no es óbice para que Dwayne The Rock Johnson no sea una de las estrellas más apegadas a sus fans de la actualidad. Ya lo demostró recientemente con su mensaje de ánimo a los padres de una bebé con leucemia y lo ha vuelto a hacer con la pequeña Indy Llew Jones.

La pequeña Indy Llew, de apenas 4 años de edad, tiene síndrome de Down y, además, padece cáncer, por lo que gran parte de su vida la ha pasado por ahora en hospitales. Eso ha hecho que se sienta representada por un personaje que lo que busca es salir de la isla en la que vive: la princesa Disney Vaiana (Moana en el original inglés).

Su historia conmovió al actor de sagas como Fast & Furious o las nuevas entregas de Jumanji, que decidió enviarle un mensaje de ánimo, dado que él interpretó al coprotagonista de la película de animación, Maui, un semidiós tan tatuado como él que, además, rapeaba.

Y es precisamente esa canción, You're welcome ("De nada"), la que ha interpretado The Rock para la pequeña, explicándole antes que, bueno, obviamente solo le puso la voz. "Este vídeo es para una niña muy especial y con mucha fuerza cuyo nombres es Indy Llew", comienza el vídeo el actor, que le explica a la pequeña que sus padres le habían enviado una grabación "increíble" en el que ella cantaba el tema principal de la cinta, How far I’ll go.

"Yo sé que no tienes idea de quién soy, pero yo estuve en Moana, yo soy Maui, ya lo sé, ¿dónde está mi cabello?", bromeaba Dwayne Johnson, "pero quiero que escuches esto", continúa, para acto seguido realizar el famoso rap de su canción en la película. En el mismo post, en un segundo vídeo, el también productor incluyó el vídeo original de Indy Llew.

"¡Sigue así de fuerte, cariño, y canta estas canciones, que son tuyas! Te quiero", le ha escrito el intérprete de 49 años en su publicación de Instagram además de etiquetar a sus padres, que agradecieron el gesto a La Roca, así como explicaron en otra publicación que Indy Llew ha visto el vídeo de "Maui" alrededor de 15 veces en una noche.

Asimismo, han subido varios vídeos en los que aparece cantando la canción como parte de la musicoterapia que llevan a cabo en el hospital, donde recientemente se tuvo que someter a un trasplante. La pequeña, explican, adora Vaiana desde que la vio cuando tenía apenas un año de edad.