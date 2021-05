Tudanca: "Todo lo que pase a partir del 9 de mayo es responsabilidad exclusiva de Mañueco"

Así ha contestado, en declaraciones recogidas por Europa Press, al anuncio de Mañueco sobre el fin del estado de alarma y el toque de queda. "Cuando lo he escuchado estaba un poco confuso porque es verdad que cuando tomaron aquella decisión de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas, que luego fue vapuleado por el Tribunal Constitucional, utilizaron como argumento peregrino el ocaso y que el señor Mañueco era el Gobierno de España", ha ironizado.

Al hilo, ha señalado que el estado de alarma finaliza el 9 de mayo porque así lo hace la vigencia aprobada por el Congreso de los Diputados, "no porque lo diga el señor Mañueco".

Tudanca ha aseverado que el presidente de la Junta debería haberse anticipado y planificar esta situación para dar "certezas y seguridad", "aunque sea por una vez", a los ciudadanos.

"Lo que pase a partir del 9 de mayo es responsabilidad exclusiva de señor Mañueco. Tendrá que tomar las decisiones que corresponda, que le competen como presidente de la Comunidad Autónoma en materia sanitaria, en materia de restricciones y me gustaría que también en materia de ayudas directas a los sectores más afectados. A ver si por fin logramos que se comprometa. Pero no sé, con todo lo que ha hecho para ser presidente a mí me gustaría que alguna vez ejerciera", ha concluido.