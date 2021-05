La rutina de afeitado perfecta para barbas de casi "tres pelos"

Son muchos los hombres que, lejos de tener una barba muy poblada cual vikingo, tienen muy poca densidad de vello facial y no son capaces de aguantar más de tres días sin afeitarse. Sin embargo, aunque no quieran dañarse la piel, si no llevan una buena rutina facial podrían perjudicarla notablemente.

Un afeitado muy continuado puede irritar la piel en exceso, sobre todo aquellas más sensibles, por lo que, es necesario invertir en productos de calidad con activos naturales que cuiden la piel aportando protección e hidratación, así como un efecto calmante para paliar las consecuencias de un rasurado muy prolongado.

Hidratación profunda

Antes de afeitar es importante preparar la piel adecuadamente para no irritarla y prevenir cualquier tipo de herida o corte, por lo que tener la barba hidratada y nutrida es de gran importancia.

Aquí juega un papel fundamental el producto de afeitado que vayamos a escoger para que deslice mejor la cuchilla. Lo mejor, es optar por aquellos que nos aporten una hidratación extra para no sobreexfoliar la piel además de un plus de nutrición que nos ayude a calmarla y protegerla tras el afeitado.

Para esto, una buena opción es el jabón de afeitar de Mi Rebotica, que está elaborado a base de ingredientes naturales, como el aloe, el romero y la manteca de karité.

Usarlo es muy sencillo, solo hay que humedecerlo al igual que la brocha, si la vamos a utilizar, o la barba en el caso de no emplear la brocha. Con movimientos circulares se va esparciendo el producto hasta conseguir la cantidad de espuma deseada para comenzar el afeitado.

'Aftershave'

Este paso es uno de los grandes olvidados y, sin embargo, es imprescindible. Después del afeitado, la piel se encuentra débil e irritada, por lo que si nos queremos ahorrar molestias, reparar la piel y ayudar a que se curen las heridas ocasionadas, puedan verse a simple vista o no, es necesario usar un aftershave.

Un gran aliado es el gel aftershave para después del afeitado de Mi Rebotica. Este está formulado a base de aloe vera y aceites esenciales de lavanda, romero y árbol de té que tienen propiedades calmantes, cicatrizantes y antibacterianas, por lo que además está especialmente diseñado para las pieles más sensibles. Con efecto hidratante y reparador de la piel, disminuye la irritación y el enrojecimiento.

Con tan solo dos sencillos pasos ya no hay excusa para tratar a la piel como se merece a la hora del afeitado.