L'IVAM convida a repensar el patrimoni industrial valencià a través dels seus sons, l'immaterial i els moviments socials

L'exposició representa una mirada entre l'arqueologia i l'art. "És un projecte enfocat en l'estudi del patrimoni i les memòries col·lectives" ha relatat la directora de l'IVAM, Nuria Enguita, durant la presentació de la mostra.

El projecte es desenvolupa a través de la compilació de sons, processos, imatges, vídeos, música, peces d'art i documents vinculats a les fàbriques en el seu context original d'ús, així com també en el seu abandó i en la seua reconversió en espais patrimonials. La mostra es fixa particularment en els usos proactius del patrimoni industrial impulsats per la ciutadania, des de centres socials okupats fins a l'organització de raves i esdeveniments culturals.

'Indústria' naix en 2019, quan Vizacaíno i Sandoval comencen a treballar en la creació d'un arxiu sobre la industrialització a la Comunitat per a realitzar un estudi sobre "allò immaterial" amb imatge i audiovisual, però també amb el so, que els permet connectar amb "elements de l'oralitat".

"Els testimoniatges de la industrialització són un relat imprescindible i tenen una importància cabdal en la formació d'un territori, en el seu caràcter i en els processos d'apropiació cultural que la societat estableix amb el seu passat", ha afegit Enguita.

Per a Sandoval, el projecte és "complex" i destaca el seu desenvolupament "a partir de diferents disciplines". "Ens hem pres una sèrie de llicències per a generar una sèrie de lectures rigoroses, però també subjectives", ha explicat.

"Hem intentat eixir de projectes que s'han aproximat el patrimoni industrial, en els quals s'ha treballat molt amb la ruïna de la fàbrica aportant una imatge romàntica i mitificadora, i ens hem centrat en processos immaterials", ha relatat l'artista.

"MÉS QUE UNA EXPOSICIÓ, ÉS UN ARXIU VISITABLE"

"Més que una exposició, és un arxiu visitable on la gent pot veure els materials que hem anat recopilant", ha explicat Vizcaíno, que ha subratllat el caràcter "lliure" de l'exposició, on cada visitant podrà crear el seu relat a partir dels materials exposats.

"La idea és repensar el concepte de patrimoni industrial no com una cosa tancada, sinó com un procés completament en negociació i obert a noves mirades i lectures", ha afegit l'arqueòleg.

CINC "MATRIUS" PER A MOSTRAR LA DIVERSITAT TERRITORIAL

El projecte s'ha enfocat en cinc localitzacions de la Comunitat que són Alcoi, Port de Sagunt, València, Alacant i L'Alcora. La selecció respon criteris de diversitat territorial i al fet que es tracta de llocs amb una forta tradició industrial.

En cadascuna d'aquestes àrees es planteja un estudi de cas, un treball de camp i una trobada en l'IVAM. Els creadors han denominat a cadascuna d'aquestes trobades "matrius".

LES TRES "TRAMES" DE LA INDUSTRIALITZACIÓ

Segons els artistes, la mostra es divideix en tres trames" o eixos temàtics interrelacionats: 'Tomar la palabra', 'El sonido de las máquinas' i 'Dispositivos de interdependencia'.

La primera d'elles, 'Tomar la palabra', s'enfoca sobre el discurs. En aquest eix s'han recopilat cartells de mítings obrers llibertaris, pancartes de manifestacions per la crisi industrial, processos assemblearis, fanzines produïts en fàbriques okupadas o programes de ràdio.

El segon apartat, 'El sonido de las máquinas', posa en relleu la idea de la força de so. S'inclouen, en aquest sentit, elements procedents de raves celebrades en espais industrials, música post-industrial, així com el so de màquines en funcionament o les cançons tradicionals vinculades al treball en la fàbrica.

"El so és un patrimoni que a penes es conserva, a penes hi ha gravacions de cants fabrils o dels treballadors. El projecte busca entendre l'industrial des d'un altre punt de vista", explica Sandoval.

Així mateix, la mostra arreplega testimoniatges i cartells de la Ruta del Bakalao o les raves valencianes, amb la pretensió de mostrar "com els plantejaments de la seua música i la seua estètica parteixen de la música industrial".

El tercer eix, 'Dispositivos de interdependencia', es relaciona amb les formes d'organització social entorn de l'industrial. Per a açò s'incorpora documentació relacionada amb les col·lectivitzacions durant la Guerra Civil, les formes de socialització derivades del treball fabril i les iniciatives de reivindicació ciutadana del patrimoni industrial.