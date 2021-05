Los habitantes del pueblo de Italia que fue el foco inicial de la pandemia ahora son 'superinmunes' a la covid-19

Los científicos están investigando por qué hay personas 'superinmunes' a la covid-19 en el pequeño pueblo del norte de Italia donde ocurrió la primera muerte por coronavirus en Europa. Es el caso de Paola Bezzon, una vecina 'superinmune' cuyo cuerpo parece producir más anticuerpos de lo normal. "No sé por qué tengo todos estos anticuerpos, pero son un salvavidas para mí", dijo Bezzon. "Me hacen sentir segura a pesar de que todavía no me han puesto la vacuna".

Vo' es una ciudad de unas 3.300 personas al oeste de Venecia, que se convirtió en una de las primeras ciudades fuera de China en experimentar un brote de covid-19 y el lugar de la primera muerte por coronavirus en Europa, según informa Nbcnews.

Los investigadores han encontrado en este pueblo un número importante de personas que parecen ser capaces de protegerse del virus mucho después de la exposición inicial. Según un próximo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Padua en colaboración con el Imperial College de Londres, de las 129 personas que aún tenían anticuerpos nueve meses después del brote inicial, 16 mostraron más del doble de los niveles que tenían en mayo. Entre las posibles causas del aumento de anticuerpos se encuentra la reexposición al virus. El estudio está siendo revisado por pares.

Fundamental para derrotar a la covid-19

Enrico Lavezzo, profesor del departamento de medicina molecular de la Universidad de Padua, a 20 millas al noreste de Vo', y su equipo preguntaron si la gente del pueblo estaría de acuerdo en realizar pruebas adicionales.

"Descubrimos la presencia de anticuerpos a fines de noviembre, de nueve a 10 meses desde la infección inicial, el período de tiempo más largo de presencia de anticuerpos que se haya detectado durante la pandemia hasta ahora", dijo.

Si bien se han encontrado los llamados superinmunes en otras partes del mundo, es raro que los anticuerpos de las personas aumenten en lugar de disiparse. Comprender cómo desencadenar una respuesta de este tipo podría ser fundamental para derrotar a la covid-19.

"Una vacuna es una exposición artificial a un patógeno", dijo Lavezzo. "Es como promover la memoria inmunológica de quienes se vacunan, por lo que la próxima vez que entren en contacto con el virus, su respuesta puede ser más rápida y fuerte".

El 42,5% de las personas infectadas en Vo' eran asintomáticas

El descubrimiento de 'superinmunes' no es el primer estudio de Vo 'que ofrece información sobre el coronavirus.

En marzo de 2020, cuando la mayoría del mundo todavía veía a la covid-19 como un virus que afectaba a poblaciones remotas, Lavezzo y otros investigadores encontraron que el 42,5% de las personas infectadas en Vo' eran asintomáticas. El hallazgo influyó en la región de Veneto, donde se encuentra Vo', y en el resto de Italia en sus esfuerzos por probar, rastrear y aislar el virus.

"Es un mecanismo escrito en nuestro ADN"

De 3.300 personas en Vo', alrededor de 2.800 participaron en las rondas de pruebas. Raffaella Frasson, de 53 años, también se presentará en el próximo para ver si, como una de las superinmunes, continúa teniendo niveles elevados de anticuerpos.

Dado que el lanzamiento de la vacuna está retrasado en Italia, Frasson todavía no es elegible para la primera dosis y desea que sus anticuerpos sean más útiles. "Si existiera algo como un pasaporte de anticuerpos, lo tomaría y me iría", dijo. "Quiero viajar y disfrutar de mi vida. Ya hemos perdido mucho tiempo por esto".

Se está recopilando un mapa genético de la población

Entre los datos que está recopilando el equipo de Lavezzo se encuentra el mapa genético de la población para ver si algo en su ADN está ayudando a defenderse del virus.

Eso es algo que el alcalde sospecha que podría ayudar a arrojar luz sobre el elevado número de superinmunes del área. Señaló que la población de la ciudad proviene principalmente de un puñado de familias.

Aunque Lavezzo es escéptico, la gente del pueblo expresó orgullo y curiosidad por ver los resultados. "Es un mecanismo escrito en nuestro ADN", dijo el alcalde de la población, Martini.