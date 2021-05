Armengol reprocha a Vox que le pregunte en el Parlament por el lema de campaña de Ayuso

Se trata del lema que utilizó la candidata del PP a las elecciones de la Comunidad de Madrid, la presidenta en funciones Isabel Díaz Ayuso, después de anunciar el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, su candidatura por Unidas Podemos. El PP utilizó el eslogan 'Libertad', a secas, en la cartelería oficial para la campaña.

"Me sorprende que el portavoz de un partido me venga a plantear el lema electoral de la candidata de otro partido que no es el suyo; supongo que la suya le gusta tan poco como a mí", ha contestado Armengol, durante el pleno del Parlament, aludiendo a la candidata de Vox, Rocío Monasterio.

Armengol ha afeado a Campos que trajera al Parlament "el debate madrileño el día de las elecciones de otra Comunidad" y le ha acusado de intentar "trasladar aquí ese discurso de odio".

"Si me pregunta a mí cuál es mi pasión, cuál es mi interés, mi preocupación y ocupación: Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, Islas Baleares", ha zanjado Armengol.