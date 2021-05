València llança un programa d'oci per a joves per a "compensar" els efectes negatius de la pandèmia

L'Ajuntament de València, a través de la regidoria de Joventut, ha posat en marxa el programa 'Compensem Jove', que compta amb el finançament de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i que té per objectiu promoure activitats d'oci educatiu i saludable entre les persones joves en edat adolescent de la ciutat, així com "compensar" els efectes negatius del confinament i de les restriccions per la pandèmia.

La iniciativa pretén facilitar i reforçar la realització d'activitats culturals, formatives i d'oci alternatiu, així com altres vinculades a les noves tecnologies, ha indicat el consistori.

Sobre aquest tema la regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha apuntat que la situació sanitària ha fet que els adolescents passen menys temps a l'aire lliure, que practiquen menys exercici o que hagen reduït la vida social, per la qual cosa l'Ajuntament ha impulsat aquestes activitats. "El fet de practicar un oci saludable és garantia d'una millor qualitat de vida, ja que aporta múltiples beneficis sobre la nostra salut mental, satisfacció personal o estat d'ànim", ha asseverat.

En aquest sentit, ha insistit que les activitats a l'aire lliure, esportives, culturals o de creixement personal són "fonamentals" per a millorar el benestar mental i físic.

Aquest programa reuneix una sèrie de cursos formatius i activitats d'oci totalment gratuïtes, entre les que destaquen diverses alternatives en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com són els cursos de Modelatge en Blender, Programació de videojocs i multimèdia o Taller de robòtica, entre uns altres.

Sota l'epígraf d''Arts' s'ofereixen tallers d'Iniciació al ball K-pop, de Dansa urbana, de ball Hip-Hop i un denominat 'Art Lab: art i sostenibilitat ambiental'.

Completa aquesta oferta una àmplia selecció d'activitats d'oci repartides en els programes 'Planazos de sábado' i 'Multiaventura', amb diverses rutes en destacats entorns naturals i localitats de la província de València, visites guiades urbanes, així com activitats esportives que van des de l'escalada en rocòdrom fins a la participació en circuits multiaventura.

Entre els 'Planazos de Dissabte' destaquen les rutes per Navaixes (el salt de la Nóvia), Xelva, La Murta-Alzira, el Castell de Benissanó, així com a la cova del pirata Dragut a Cullera, a les grutes de la Vall d'Uixò o l'Albufera.

D'altra banda, entre les activitats de multiaventura, els adolescents interessats podran triar entre l'Embassament de Benaixeve, un circuit multiaventura a Chulilla, senderisme en la Serra d'Espadán o un dia d'aventures a Cofrents.

La programació es desenvolupa fins a finals del mes de juny i les persones interessades a realitzar la inscripció poden fer-ho a través de la pàgina web de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de València, on trobaran tota la informació sobre aquest tema.